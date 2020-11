Ettevõtja Peep-Ain Saar armastab hetki, millest sünnib tähendus

Saar paneb pastorina inimesi paari, ta leiab, et selles ülesandes on ühtaegu nii lihtsust kui keerukust. «See on väga kerge töö...teistpidi ka väga raske töö. Kolmandast vaatenurgast ütlen, et see on muuhulgas ka nauditav töö, muidu ma seda ilmselgelt ei teeks. Laulatuse või pulmapäevaga on see tore asi, et ükskõik, mitmes see minu jaoks on, noorpaari jaoks on see elu üks tähtsaimatest päevadest. Seega, ka mina ei saa sinna mütsiga lööma minna. Hoolitsen selle eest, et laulatus kujuneks noorpaari näoliseks ning soovin, et kõik öeldu kõnetaks just neid. Minu jaoks on kõige mahukam töö see, mis eelneb enne pulmapäeva. Pean ju läbi hammustama, kes abiellujad on, millised nad paarina on ning kuidas toimib nende dünaamika. Ka pulmapäeval on mul palju tähtsaid ülesandeid, kuid see on laias laastus eelneva töö vormistamine. Kui eeltöö jääb ära, siis pole pulmapäeval võimalik enam kuigi palju muuta,» rääkis mees, kes on laulatanud tänaseks ligikaudu kuussada paari.