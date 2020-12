Raadio Elmar sünnipäeva puhul valmis uus Trobikonna laul!

Selle aastase loo pealkirjaks on «Me kokku saame» ja autoriteks Marek Sadam ning Piret Laikre.

Marek Sadam jagas õnnesoove raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!». «Palju õnne suurepärasele raadiole! Tegemist on kindlasti kõige parema Eesti raadioga, mis mängib eesti muusikat,» sõnas ta.

Sadam on loonud värske loo «Me kokku saame» teksti. «Laulu tekst sündis enne ühte Tartu sõitu. Esialgu mõtlesin, et loon ka viisi ise. Siis aga leidsin, et sellistel aegadel ei saa kõiki häid asju endale hoida, peab ka sõpradega jagama! Piret Laikre on suurepärane viisi looja, edastasin talle materjali ja muidugi tal õnnestuski sellele loole kirjutada väga hea meloodia. Tuleb tunnistada, et seda pole sugugi lihtne laulda - samas, raadio Elmar tiim sai sellega suurepäraselt hakkama,» lisas Sadam.

Piret Laikre lisas, et tal oli äärmiselt hea meel antud projektis osaleda. «Mul on alati rõõm, kui Marek mulle mõne teksti saadab. Ma ei teagi, miks ta seda teeb...kuid siiani on ta seda teinud. Tema tekstiga tuli kaasa ka väike lisamärkus, et laul võiks olla lihtne ja meeldejääv. Koduperenaistele sobib laulukirjutaja amet suurepäraselt - ühe käega keedad suppi, teise käega kantseldad lapsi ning samal ajal mõtled laulu välja,» naeris viisi autor Laikre.

«Kuna raadio Elmar on nii tore, siis laul sündis loomulikult väga kiiresti. Sadam saatis teksti ja paari tunni pärast oli juba laul valmis,» avaldas Laikre loo valmimise tempo kohta.

Sadam täpsustas, millist mõtet ta tahtis laulu sõnumis esile tuua. «Olen selle teksti loonud väga suure armastuse tundega! Mõtlesin kogu teie kollektiivi peale ja ka sellele, kuidas te seda koos laulma hakkate. Ühest küljest, Elmari toimetus võib olla koht, kus te kokku saate. Samas....te saate kokku ka kõikide inimeste kodudes. Mulle tundub, et Elmar on üks tore ja salajane paik. Raadiokuulaja küll tänapäeval sotsiaalmeedia vahendusel näeb, mis toimetuses toimub, kuid see on ja jääb ikkagi veidi müstiliseks paigaks. Samal ajal ei tea raadio meeskond, mismoodi näevad välja raadiokuulajate kodud. Te moodustate kõik kokku ühe erilise paiga, mis ongi raadio Elmar perele nii omane,» sõnas ta.