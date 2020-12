Ansambel Kosmikud on valmis saanud oma seitsmenda albumi

Almub «Morbiit» on kirjutatud kevadise koroonalaine ajal, mil kõik kontserdid ära jäid ja kultuuriasutused kinni pandi. «Me kasutasime seda aega kogunenud materjali realiseerimiseks, töötasime Linnahalli stuudios, oligi põhimõtteliselt vormistamise küsimus,» rääkis Hainsoo.

«Kõik istusid ju märtsi ja aprilli kodus, siis tekkis rahutus ning mõtlesime, et mida me küll niisama passime - saame kokku ja teeme parem plaadi. Maikuus olid meil mõnusasti proovisessioonid ning sama kuu lõpuks olid kõik lood paigas. Juunis ja juulis sai ühe jutiga plaat sisse tehtud ning siin see nüüd valmiskujul ongi. Peaks ütlema, et kogu protsess oli sujuv ning orgaaniline,» lisas Sirel.

Muusikud lisasid, et värsked plaadid lähevad nagu soe sai. «Me ei jõua neid nii kiiresti juurde trükkida, kui oleks tarvis! Kahe esimese müügipäevaga oli alles jäänud vaid kaks vinüüli. Andsime kohe lisatellimuse sisse. Hetkel peaks poodides veel midagi olema, kuid bändi käes pole enam ühtegi eksemplari,» sõnas Hainsoo.

Sirel lisas, lisaks vinüülidele valmisid ka kassetid ning CD'd. «Meil on fänne, kes käivad ainult kassette ostmas! Hea tunnistada, et kõik formaadid lähevad mõnusalt,» märkis muusik.

«Vinüül on nagu kunstitoes. On inimesi, kellel pole isegi mängijat, kuid ta ostab selle helikandja lihtsalt seetõttu, et see on ilus. Kujundus on sellel plaadil ikka väga võimas,» sõnas Hainsoo.

Plaadi pealkirja idee autor on Mati Kütt. «Mati ütles kunagi meie muusika kohta, et see on morbiit. Ja otse loomulikult - sellist sõna ei saa lihtsalt raisku lasta! See sobis meie plaadi pealkirjaks väga hästi ja ootas oma aega, et plaadi kujul ilmuda,» lisas Hainsoo.

«Meie muusika võib tunduda sünge...samas see, mida te plaadilt kuulete on ka see, nagu me end muusikas tunneme. Mulle tundub, et bändi liikmete mõttemaailmad on küllaltki sarnased. Rääkides tekstidest, osad lood on kirjutatud poeet Jim Ollinovski sõnadele. Neid avastades oli koheselt tunne, et keegi oleks nagu Kosmikute laulutekstid kirja pannud. Sorteerisin välja kümmekond teksti ja võtsin bändiproovi kaasa. Sealt edasi järgmiseks prooviks oli kaks laulu juba viisistatud. Osad tekstid oleme saanud ka Aleksander Tambergi materjalidest,» avaldas Sirel.