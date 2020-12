Eeva Talsi ühislaulust räppar nubluga: see oli tore äratundmine, tahtsime koos midagi uut luua

Curly Stringsi ja nublu ühine lugu saabus paljudele ootamatult. Jaago kirjeldas otse-eetris, kuidas ristusid muusikute teed. «Ennekõike ristusid need teed seetõttu, et nublu oli meile võlgu. Paar aastat tagasi ilmus lugu «Klooga rannal», mille raames tegi sõnad loole, mis on olemas ka meie repertuaaris. Meil oli juba ammu mõttes, et võtame ta ette ja lahendame selle asja ära,» muigas Jaago.

«Sain nublu telefoninumbri läbi päris mitmete takistuste, siis lisandus ka veel see, et ega ta võõrastele numbritele ei vasta. Lõpuks õnnestus kõne ära teha ja sama kõne lõpus oli ka temalt koostöö osas nõusolek olemas! See oli mõlemapoolne tore äratundmine - tahtsime mõlemad midagi uut koos luua. Usun, et see on tore üllatus kõigile,» lisas Talsi.

Curly Strings on ka varem teinud põnevaid koostööprojekte, kaasates seejuures erinevaid esitajaid. «Konkreetse loo puhul oli küll kohe alguses tunne, et siit on puudu üks mõnus mõminaräpp. See ei olnud konkreetselt eesmärgistatud, et me nüüd kindlasti peame nubluga koostööd tegema, kuid see sama laul lõi selle võimaluse,» rääkis Talsi.

Muusikud rääkisid värske loo sisulisest tähendusest. «Eeva tõi selle loo meile proovi, ta oli lugenud enne seda vana regilaulu «Suisa suuda» teksti. Antud tekst kõneleb väga tõsise ning vägeva loo ja see inspireeris meid,» mainis Jaago.

«Regilaulu tekst rääkis sellest, kuidas tüdruk läks metsast luuda tooma. Tee peal tuli talle vastu Kalevipoeg, kes tahtis temalt vägisi suudlust võtta. Tüdruk hakkas talle vastu ja lõi teda noaga ning arvatavasti tappis ta. Seejärel jooksis tüdruk nuttes koju ja rääkis sellest oma vanematele. Vanemad hakkasid tütart kiitma, et ta kaitses oma au. See on väga võimas tekst. See oli inspireeriv mõte, just see, et Eesti tüdruk on tugev ja ennast väärtustav... isegi, kui suur kangelane tuleb vastu, ta ikkagi julgeb enda eest seista. Regilauludes on see kullatera alati sees, mis kõnetab ka tänapäeval,» täpsustas Talsi.