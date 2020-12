Siiri Sisask albumist «Enese veerel»: enese veerel kulgemine viib sammukese kuhugi edasi

Sisaskil ilmus 2016. aastal album, mis kandis pealkirja «Kuristi kohal». Muusik kirjeldas, kas äsja ilmunud helikandja «Enese veerel» on jätk eelmisele plaadile. «Olen kuristi kohalt jõudnud nüüd enese veerele....kuid, ega seal suurt vahet pole. Eks kogu see looming ole mingis mõttes eneseülene, see on vaatleja seisukohalt tehtud muusika,» sõnas Sisask.

Sisask kirjeldas, millist kuvandit kannab tema tänane looming. «Muusika puhul on mulle alati olnud tähtis sisu. Kui kuulan mistahes muusikat, siis mulle on äärmiselt oluline sellega kaasnev tunnetus. Olen aastaid professionaalse muusikuna laval olnud ja saan hästi aru, kui muusikat tehakse lihtsalt äri pärast või kellele see parasjagu adresseeritud on. Võib-olla on nii, et noorematel inimestel, kel pole piisavat elukogemust ja elupagasit, ongi vaja veidi lihtsamat muusikat...seal pole seda sügavust nii palju. Mu enda muusikas on järjest vähem ambitsiooni, seal pole püüdlust kuhugi kuuluda või keegi olla. Need on noore inimese küsimused ja need on kuidagi maha pudenenud. Mu muusika on täna vahetu ja sisukas. Need inimesed, kellele meeldib filosoofiline mõtisklus maailma, enese ja inimeseks olemise kohta, leiavad mu lugudest mingeid mõtteid,» sõnas laulja.

«Iga uue plaadi sünd on minu jaoks olnud justkui murelaps. See on järgmine samm redelil ja sa kunagi ei tea täpselt, kas see samm on edasi või tagasi. Seda saavad hinnata kuulajad,» lisas Sisask.

Värske albumi tekstidesse on panustanud mitmeid luuletajaid. «Tekstid tulevad näiteks Peeter Volkonski emalt, Helvi Jürissonilt. Helvi on olnud elu jooksul luuletaja ja arst, ma usun, et teda mäletatakse ja teatatakse. Lisaks on üks Ilmar Vananurme tekst, ta on seto päritolu kirjanik ja luuletaja, ta on muuseas ka Taarka õe mitmendat põlve järeltulija. Veel olen kasutanud ka oma hea tuttava Tarmo Omleri luuletust. Tarmol on ilmunud lausa kolm luulekogu, kuid teda veel väga ei tunta, valisin temalt ühe väga ilusa luuletuse. Ülejäänud on mu enda tekstid,» kirjeldas Sisask.

«Plaadi peal on ka üks üllatus. Nimelt, olen kirjutanud laulust «Ma ei maga, ma ei söö» uue versiooni. Selle loo originaalne versioon on justkui silt mu T-särgi seljal. Tuleb tunnistada, et selle loo sisu on kuulajatel jäänud kuidagi tahaplaanile...nüüd uues versioonis ma laulangi selle loo sisu lahti. Usun, et kabaree punki on aastatega vähemaks jäänud, kuid tuli päris ilus versioon,» sõnas muusik.