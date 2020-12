Terapeut Lii Vatsfeldt avaldas raamatu «Hinge teekond koju»: selle valguseni tõi mind töö inimestega

Massaaži- ja kehahooldusteterapeut Lii Vatsfeldt on äsja ilmutanud raamatu «Hinge teekond koju». Autor kogus raamatu avaldamiseks inspiratsiooni just oma igapäevasest tööst. «Selle valguseni tõi mind töö inimestega. Olen selle ameti juures olnud juba üle kahekümne aasta. Massaaži- ja kehahooldusterapeudi töö on väga isiklik ja intuitiivne, ühel hetkel avastasin, et loen oma inimesi ilma kõnekeelt kasutamata. See tunnetus kasvas ajapikku, teisisõnu, hakkasin inimesi järjest rohkem mõistma. See kõik valmistas mind ette ka minu enda kasvuks,» rääkis Vatsfeldt.

«Ühel hehtekl hakkasin kõike kogetut ja nähtut kirja panema ning küsimustele samaaegselt vastuseid otsima. Hakkasin rohkem uurima ka iseennast. Näiteks seda, mis minu endaga toimub ja kuidas saan end edasi arendada. Läbi selle sain ka oma kliente aidata,» märkis Vatsfeldt enda teekonna kohta.

Terapeut kirjeldas oma eneseotsingute protsessi alguse perioodi. «Minu ees avanes tohutu maailm ja see pakkus mulle väga suurt huvi. Alguses oli ka palju kahtlusi, kuid ma ei saa öelda, et see oleks mulle olnud kuidagi ebameeldiv. Kogu olukord pani mind rohkem õppima ja minema süvitsi. Ühel hetkel sain aru, et minu enda sees on kõikidele küsimustele vastused olemas. Mul pruugib ainult keskenduda, jõuda iseenda tuumani - kui sellega hakkama saan, võin kõik oma kahtlused ja ebakindlused seljatada. Hakkasin tegelema sellega, kuidas oma emotsioonide üle võitu saada ja kuidas saada iseenda vaimu juhiks,» rääkis ta.

«Minu soov oli see, et minu igapäevaseid toimetusi ei juhiks mitte minu pea, vaid minu süda. Kui sellelt tasandilt hakkasin oma päevi elama, siis avardus mu ees tohutu maailm,» kirjeldas Vatsfeldt.

Vatsfeldt jõudis raamatu kirjutamise ideeni samm-sammult, esialgu katsetades. «Oma kõrgema minaga sain kontakti tänu kirjutamisele. Kirjutasin ja küsisin...ning seeläbi leidsin ka vastuse. Läbi sellise protsessi sündis ka mu raamat. Teos on kahekõne vormis. Mul on vaimsed teejuhid ja ma suutsin nendega kontakti saavutada,» lisas autor.

«Raamatu tagasisidet olen saanud selles osas, et inimesed tunnevad ära iseennast. Paljudes on sarnased igatsused, vajadused, hirmud, kahtlused ja ebakindlused. Selles raamatus annan läbi oma vaimse teejuhi informatsiooni, kuidas jõuda iseenda tuumani. Kirjutan, kuidas teha nii, et me ei elaks oma elu läbi oma pea ja ego, vaid läbi oma südame,» mainis Vatsfeldt.

Vatsfeldt märkis, et kui inimene õpib olema oma emotsioonide juht, siis suudab ta kõiki eluprotsesse juhtida. «Kui me õpime ära, et me enam ei samasta ennast hirmu ja süütundega, siis saame ühest hetkest olla oma elu valitsejad,» lisas ta.

«See raamat on lihtsalt minu isiklik teekond, kuidas mina jõudsin oma sisemise minani. See oli viis, kuidas ma jõudsin arusaamani, kes ma olen ja miks ma siia maailma sündisin. Me tunneme tihti, et elus on midagi puudu. Näiliselt võib ju olla kõik justkui olemas, kuid see puudustunne on tingitud sellest, et inimene on kaugenenud iseenda südame häälest. Raamatut lugedes inimene mõistab seda, ta hakkab iseendani tagasi jõudma,» rääkis Vatsfeldt.

Raamatu autor lisas, et kodu on meis kõigis eneses, ka õnne ja armastust pole mõtet otsida väljastpoolt. «Nii kaua, kuni me otsime õnne väljast, põgeneme iseenda eest. Kui me ühel päeval pöörame pilgu iseendasse, siis leiame kõik, mida tegelikult otsime,» lisas ta.

Praegul kiirel ajahetkel, keset muutuvaid sündmusi ja stressi, on armastusel oluline roll kanda. «Kui me iseend armastada ei suuda, siis kuidas me üldse saame rääkida ligimesearmastusest. Iseenda armastamine ei ole mitte midagi muud, kui lihtsalt tingimusteta armastus. Selle armastava olevuse kaudu, mis meis on, suudame armastada ka kõiki teisi. Kui meis on vihkamist ja võrdlemist teistega, siis tähendab see seda, et oleme iseendast kaugenenud,» rääkis Vatsfeldt.

Naine jagas soovitusi, kuidas alustada oma päevi edukalt, samas sisemises rahus. «Olen soovitanud, et ärgata tuleks veidi varem ja lubada endale hetk, et saaks lihtsalt vaikuses olla. Saavuta rahutasand ja siis alles alusta oma päeva. See on nii lihtne harjutus, kuid see mõjutab päeva vapustavalt palju. Kui õpime meditatsiooni ja vaikuses istumist, siis teame, kuidas end oma rahupunkti tagasi viia,» sõnas Liis Vatsfeldt.