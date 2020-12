«Soolane Värska» Elmar LIVE stuudios: villemdrillem ja gameboy tetris esitasid ühissinglit

Muusikud villemdrillem ja Gameboy Tetris avaldasid hiljuti koostöösingli pealkirjaga «Soolane Värska». «Lugu oli meil päris pikka aega sahtlis ootamas. Ühel hetkel Villem tõsise häälega helistas ja ütles, et nüüd peame selle avaldama,» rääkis Gameboy Tetris.

«Suve lõpus hakkasime selle materjali kallal nikerdama. Alguses kõik sujus ja ühel hetkel jäime kinni. Mulle tundus, et kui laul jääb nii kauaks venima, võib sel õige tunnetus sootuks ära kaduda. Kui oleksime veel oodanud ja selle näiteks kevadel avaldanud, oleks loo feeling kindlasti teine olnud,» sõnas villemdrillem.

Gameboy Tetris avaldas, miks loo pealkirjaks sai just «Soolane Värska». «See sõnapaar oli mul peas juba hästi ammu! Panin selle kirja, kuid ei osanud seda õiges kohas ära kasutada. Kui hakkasime seda laulu kirjutama, siis läks see sõnapaar just siin käiku ja mulle tundub, et see on päris õiges kohas,» lisas ta.

«Laulu pealkiri ei pea, kuid võiks olla tabav. «Soolane Värska» tekitab huvitava tunnetuse - ühtaegu ütleb see nii palju ja samas mitte midagi. Siin on see valik õnnestunud väga hästi,» rääkis villemdrillem.

Villemdrillem lisas, et on uue singli pärast väga elevil, sest Elina Borniga tehtud ühisloost «niiea» on päris palju möödas ja tunne, mis käib uue loo avaldamisega kaasas, on kohati kirjeldamatu. «Lisaks sain üle pika-pika aja teha midagi oma hea sõbra boipepperoni instrumentaalile. Temaga meil see tõsisem muusikaline teekond üldsegi hakkas. Lugu ise on lihtne ja mänglev, kuid sõnum samas kurb – kaaslane on jätnud järjest rohkem märke endast sinu koju ning kõik sujub, kuid ükshetk otsustab ta ikkagi lahkuda,» mainis ta.

Muusikavideo tehti Nord Creative Agency poolt ja see tutvustab villemdrillemit ja Gameboy Tetrist talendisaate «Lihvimata teemant» pilootepisoodis, kus saatejuht, keda kehastab villemdrillem, otsib eriskummalist talenti, keda maailmaga jagada. «Saime laulu purki ja leidsime, et võiks ka video avaldada. Video tootmiseks jäi vaid kuu aega, meil polnud selles etapis isegi ühtegi ideed! Näiteks, casting call videosse oli esmaspäeval ja võtted olid juba teisipäeval. Võib-olla ei olnud see kõige parem viis, kuidas videot teha. Arvestades, kui palju meil aega oli, usun siiski, et lõpptulemus tuli välja päris hea. Mul on üldse olnud viimaste projektidega nii, et avaldamise lõpu faasis läheb suureks kiirustamiseks, annan siinkohal uusaasta lubaduse, et enam ei kiirusta, edaspidi teen õigeaegselt,» sõnas villemdrillem.

Muusikud avaldasid, et selle aasta lõpus neil avalikku esinemist plaanis ei ole. «Mingeid esinemisi meil hetkel ei ole ja ma arvan, et väga hea, et ei ole. Seda vingemalt saame uuel aastal taas rahva ette tulla,» lisas villemdrillem raadio Elmar hommikuprogrammis.