Ott Lepland koostööst Púr Múddiga: oleme selle loomingu sisse pannud oma hinge, südame ja elukogemuse

Kollektiiv Púr Múdd liikmed Oliver Rõõmus ja Joonatan Siiman tunnistasid raadio Elmar hommikuprogrammis, et kuigi aasta 2020 oli laiemas plaanis katsumuste rohke, on bändi tegemised kulgenud edukas võtmes. «Tänavu aasta on olnud päris tore! Meil ilmus kuu aega tagasi album ja oleme avaldanud mitmeid lugusid,» rääkis ansambel Púr Múdd liige Oliver Rõõmus.

«Minul albumit pole vastu panna, kuid muusikalises mõttes on olnud täitsa stabiilne aasta. On suisa kaks singlit ilmunud. Võiks alati rohkem teha, kuid olen viimasel ajal võtnud veidi rahulikumalt. Teen rahulikult, kuid samas hästi ja kvaliteetselt. Sel aasta ilmunud singlitega olen väga rahul ja selles aspektis võib lugeda antud aastat õnnestunuks,» avaldas Ott Lepland.

Lepland rääkis Púr Múddiga tehtud ühisloost, mis kannab nime «Vaikida võib». «Tegemist on täiesti uue ja värske lauluga, mis valmis koostöös Oliveri ja Joonataniga. Oleme tulemusega rahul ning loodame, et ka kuulajad võtavad selle hästi vastu. Nägime selle lauluga palju vaeva ja veetsime koos palju aega stuudios. Púr Múddiga oli ülimalt super koostööd teha, oli väga lõbus ja tore aeg. Olen tänulik, et nad mind kampa võtsid ja tahaks loota, et see ei jää meie viimaseks projektiks,» lisas ta.

Lepland rääkis ka loo sisu kohta. «Kipume elus olulisi asju hindama alles siis, kui neid enam ei ole. Sageli võetakse kõike iseenesest mõistetavalt, alles hiljem tuleb taipamine, et oleks pidanud neid asju rohkem väärtustama. Need teemad tulevad kaudsemal määral meie endi elust ja kogemustest. Oleme selle loomingu sisse pannud oma hinge, südame ja elukogemuse,» avaldas ta.

Púr Múddi jaoks oli see esimene eestikeelne singel. «See otsus ei tulnud sugugi kergelt. Tükk aega mõtlesime, et kas üldse teeme seda. Oleme võtnud väga selge sihi ja visiooni, avaldame ju valdavalt inglisekeelset muusikat. Kuna Ott on nii tore poiss, siis koostöö sujus meil hästi ja nii see lugu ilmuski. Meil on väga hea meel,,» lisas Oliver Rõõmus.

Raadio Elmar LIVE stuudios olid muusikutel kasutusel nii trummid, tamburiinid, kui ka akustiline kitarr. «Ott mängib täna ka klaverit. Muusikavideos ta ainult laulis, kuid täna võttis ta ka pilli kaasa,» märkis Joonatan Siiman.