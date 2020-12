Grete Paia oma esimesest stuudiosalvestusest: olin siis veel algklassi õpilane

Grete Paia avaldas, et tema kõige esimese salvestatud laulu pealkirjaks oli «Kantrimees». «See lugu oli «Meie Mehe» lastelaulude plaadil. Käisin sel ajal veel algkoolis ja antud lauluga võistlesin Kuressaares. Salvestasin loo oma naabrite juures, algne versioon on veel kusagil alles. Mul on see kõik veel päris eredalt meeles,» rääkis Paia.

«Mu naabritel oli tolle aja kohta täitsa professionaalne stuudio. Käisin seal laulmas lausa mitu korda. «Kantrimeest» laulsin veel aastakese või kaks, kuid hiljem ma seda esitanud pole. Endised klassikaaslased teevad sel teemal aegajalt veel nalja ja meenutavad, kuidas mul oli suur kaabu peas, alt laienevad teksad jalas, väike revolver käes....ja laulsin «Ahoi! Olen kantrimees!...»,» muigas laulja.

Paia esimene ametlik singel nägi ilmavalgust aastal 2010 ja loo pealkirjaks oli «Lõpp sellel lool». «See lugu sai tuule tiibadesse just tänu raadiole Elmar! Salvestasin selle materjali sugulase juures Jüris, ta on Toomas Leis, Ummamuudu bassimees,» lisas ta.

«Lugude salvestamisel ja nende laval esitamisel on mõlemal oma võlu olemas. Stuudios saab hästi palju katsetada. Mulle meeldib oma elu raskeks teha, iga järgnev lugu on vokaalselt järjest keerulisem. Näiteks singliga «Maru» juhtus see, et kui ma lõpuks hakkasin seda live's esitama, sain aru, et olen kirjutanud loo, mis läheb hääleulatuse mõttes väga madalalt ülimalt kõrgele...ja kolme minuti jooksul pole ühtegi kohta, kus hingata! Olen aru saanud, et lugusid tuleb live esituste jaoks veidike ümber mängida. Stuudios on lihtsam, laulu osasid saab eraldi sisse salvestada ja saab vajadusel täiesti hullu panna. Live esituse puhul ei saa end nii ribadeks tõmmata,» sõnas Paia.

Muusik lisas, et kõige kiirem ja käepärasem salvestaja on oma telefoni voice memo. «Kui hea idee tuleb, siis saab telefoni kiiresti lahti teha ja salvestama panna. Kuid mul on kodus ka mikrofon ning arvutiprogrammid olemas, kui vaja, saan demo ise valmis teha,» mainis ta.

Paia märkis, et ta on oma senise lauljakarjääri jooksul teinud ligikaudu kakskümmend kuni kolmkümmend lugu. «Osad neist on sellised, mis tõenäoliselt mitte kunagi avalikkuse ette ei ilmu...või ainult siis, kui produktsiooni ja aranžeeringu mõttes värskendust leiavad. Lisaks veel see, et vanade lugude juures mulle ei meeldi ka see, kuidas ma neid laulnud olen. Potensiaali on kõikides lugudes, kuid neid tuleks ümber töödelda,» sõnas muusik.