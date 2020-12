Saada oma lähedastele südamlikke SOS Lasteküla jõulukaarte, sellega teed ilusa heateo

SOS Lasteküla on tegelenud Eestis juba kakskümmend viis aastat. Organisatsioon aitab lapsi, kes on jäänud ilma vanemliku hooleta. «Valdavalt on teada, et kui räägitakse lastekodust, siis peetakse silmas suurt asutust, kus kõik lapsed elavad koos. SOS Lastekülas elatakse aga tavaperele sarnase mudeli järgi - on perevanem ja selles peres elab neli kuni viis last,» märkis Katri Laiv Lastekülade elukorralduse kohta.

Ligikaudu üksteist aastat on Lasteküla eestvedajad tegelenud ka ennetustegevusega, mille raames aidatakse peresid, kes on jäänud hätta oma igapäevase elukorralduse organiseerimise ning üldise hakkama saamisega. «Ennetustegevuse käigus aitame hädas peresid järjele, pakkudes neile tugiteenust. Selliste perede arv on aastast aastasse järjest suurem. Peretoetuse programmid on avatud erinevates Eestimaa piirkondades. Tänavu alustasime oma tegevusega näiteks Raplamaal ja Sauel. Järgmine aasta laieneme veelgi, loodetavasti meil annetajaid jätkub,» lisas Laiv.

SOS Lasteküla avaldas saabuvate pühade raames jõulukaartide seeria. Laste poolt kujundatud kaartide ostu korral toetad organisatsiooni laste elu ja ettevõtmisi, sealhulgas paned õla alla ka ennetustegevusele. «Kaartide valmistamine on meil väga armas ja pikaaegne traditsioon. Lastele käeline tegevus väga meeldib, igal aastal palume neilt joonistusi, mille alusel valmistame jõulukaardid. Tänavu valmis lausa üheksa uut kaarti. Kaartidesse on pandud palju kodutunnet ja soojust, see on täpselt see, mida väike inimhing kõige rohkem ihkab,» lisas kommunikatsioonijuht.

Kaartide soetamiseks tuleb minna SOS Lasteküla kodulehele ja otsida üles heategevusliku e-poe aken. «Seal saab teha meile ühekordse annetuse. Samas, kes soovib, saab meid ka aastaringselt toetada. Kogu info on kodulehel kenasti olemas, oleme väga tänulikud iga väikese toetussumma eest, praegusel ajal on see suureks abiks,» lisas Laiv.

Kui SOS Lastekülade tegevust toetab täna ka riik, siis ennetustegevus toimub suuresti tänu heade eraisikute ning ettevõtetele toetussummadele. «Selleks, et ei peaks lapsi perede juurest eraldama, on vaja toetavat tegevust. Ükskõik, milline see kodu ka ei ole, me teame, et lapse jaoks on bioloogilised vanemad kõige tähtsamad,» sõnas Laiv.