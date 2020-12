Produtsent Planeet avaldas singli, milles teeb kaasa näitleja Mait Malmsten

Produtsent Planeet avaldas hiljuti uue singli, mis kannab nime «Kaaluta olek». «See on kõige erilisem lugu detsembris ilmuvalt albumilt! Miks see lugu eriline on? Esiteks, võrreldes teiste lugudega, see on oma tempolt oluliselt aeglasem. Huvitav on ka see, et laulus teeb kaasa armastatud näitleja Mait Malmsten. Ilmselt keegi ei oleks oodanud, et Malmsten võiks kusagil sellise loo sees olla,» muigas Saar.

«Paljud on minult küsinud, et mis filmist laulu videos olev katkend pärineb. Tegemist on siiski originaallindistuse ning minu enda sõnadega,» märkis Saar.

Produtsent lisas, kuidas tema ja Malmsteni vaheline koostöö alguse leidis. «Otsisin pikalt oma videole dokumentaali häält. Kuna üks mu tuttav tegeleb reklaamide lindistamisega, siis küsisin näitleja kaasamise osas temalt nõu. Ta pakkus välja, et Maidul on hea hääl. Kõigepealt helistas mu tuttav Maidule ja siis mina helistasin hiljem üle. Nii see koostöö algaski. Mait oli alguses skeptiline, kuid lõpuks ta siiski tuli ja tegi töö ära. Nüüd talle väga meeldib see lugu,» täpsustas ta.

Muusik tõi välja, millised eesti artistid teda ennast inspireerivad. «Näiteks Mick Pedaja looming on hästi sügav ja viib kindlasti rännakule. Mulle meeldib ka ansambel Miljardid, ka nende muusika ja sõnumid on kaugele viivad. Südamelähedased on paljud Eesti klassikud, teiste hulgas näiteks vana hea Mahavok. Ka minu enda plaadi peal olev üks lugu on tehtud koostöös Mahavoki asutaja Heini Vaikmaaga,» avaldas ta.

Saar lisas vihjeid oma peagi ilmuva albumi teemadel. «Kolmel lool on vokaalid, ülejäänud on instrumentaalne muusika. Olen osade lugude jaoks lõiganud erinevaid lõike Eesti filmidest ja multikatest. Plaat ilmub ise detsembri keskpaigas ja pealkirjaks on «Hüperruum». Meie ümber liigub aeg nii tohutult kiirelt, ta justkui meenutab mulle hüperruumi, just seetõttu osutus see ka plaadi nimeks,» rääkis ta.