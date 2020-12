Maia Vahtramäe uuest palast «See öö»: loodan, et see lugu paneb kallistama

Muusik Maia Vahtramäe tunnistas, et tänavu aasta detsembri alguses pole jõulutunne talle veel hinge pugenud. «Ma ei teagi, miks sel aastal just nii on. Tavaliselt on detsembri esimeses pooles juba nii palju erinevaid kontsertüritusi, saab kirikutes esineda ja oled igas mõttes jõulueelse sagina sees. Praegu on aga kuidagi tavaline meeleolu...loodan siiski, et jõulutunne tuleb varsti peale, kui mitte varem, siis 23. detsembri õhtuks kindlasti,» lisas Vahtramäe.

Vahtramäel ilmus hiljuti uus pala, millel nimeks «See öö». «Esineda praegu ei saa, seega loo tutvustamine on läinud suuresti just jutustamise vormis. Ainult televisioonis olen saanud ühe live versiooni teha. Tore muidugi see, et paljud kanalid juba mängivad seda pala,» sõnas ta.

Muusik on Põhja-Tallinnaga esinenud pea kümme aastat. Ka antud lugu valmis koostöös just selle kollektiiviga. «Vastab tõele, meie koostöö on kestnud pikka aega. Loodan, et meie eduka koostöö aluseks on just sõprus. Oleme kõik väga erinevad inimesed, kuid kõik kuidagi toimib. Meil on ka äärmiselt lahe produtsent, kes on muuseas uue singli valmimise juures suureks abiks olnud,» sõnas ta.

Lugu «See öö» sündis poolteist aastat tagasi muusikute loomelaagris. «Taust oli meil juba varem olemas, kuid laagris sai see Jaanuse poolt refrääni. Algselt pidi see üldse Põhja-Tallinna lugu olema, kuid kuna bändil see väga ei klikkinud ja minul klikkis kohe väga....siis küsisingi loo endale ja kirjutasin ise salmid peale,» täpsustas Vahtramäe.