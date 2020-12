Kirglik etnograafiahuviline Piret Puppart: tore, et moes on hakatud väärtustama kultuuripärandit

Eesti Kunstiakadeemia moedisaini osakonna juhataja Piret Puppart tunneb rõõmu, et eesti keeles on olemas ametinimetus moelooja. «See on nii suursugune ja põnev sõna. Mulle tundub, et võrreldes moekunstniku ja moedisaineri nimedega, on moelooja rohkem loodusega seotud. Ka päike läheb looja....päikeseloojang, loojumine ja looja juurde minek on väga pühaliku tähendusega. See kõik on nii suurejooneline ning mingis mõttes ka piiritlematu,» mõtiskles Puppart raadio Elmar saates «Ikigai».

Puppart kandis stuudios pluusi, mis loodud ligikaudu sada aastat tagasi. «See on Kirbla meeste pluus, ilmselt on see tehtud noorukile, sest isegi minu luigekaela ümbert ei taha hästi kinni minna. Ma armastan urbanistliku rõivastuse juurde kombineerida traditsioonilist rõivast. Kui õnnestub veel nii, et need rõivad on Eesti pärandkultuuri osa, siis on see eriti kihvt. Tahan näidata, kui palju potentsiaali on traditsioonilises rõivaesemes. Me võiksime selliseid rõivaid palju rohkem ka igapäevaselt kanda. Konkreetse pluusi sees on mõningaid auke ja keegi on siia isegi midagi peale ajanud, kuid see ei häiri mind. Pööran tähelepanu hoopis põnevatele mustritele ja motiividele. Pluusi peal on palju kaheksakanna motiivi, see on eestlastele päris tuntud sümboolika, kannab see siis õnne, hea soovi ja külluse tähendust. See on ka eriti põneva lõikega, ühelt poolt avatud, veidike meenutab seto meeste pluuse,» lisas ta.

Puppart on moerõivaste ja disainiga tegelenud juba kooliajast. «Armastus eriala vastu on tulnud taipamise ja ajaga. Kõige põhjapanevam hetk on täiesti dokumenteeritav, selle võib isegi poole aastase täpsusega paika panna. Ilmselt nagu paljud minuealised, täitsin kunagi salmikut «Minu klass». Seal oli teiste hulgas küsimus, et kelleks tahan saada. Kui esimese klassi salmikus oli mul kirjas, et tahan saada kunstnikuks, siis teise klassi salmikus märkisin juba ära moekunstniku elukutse. See on nii naljakas, kust selline soov üldse tuli, ma ei mäleta sellest ajast mitte ühtegi suuremat moealast elamust. Kuid teadmine oli õhus ja see oli kindel. Ma ei õmmelnud veel toona, kuid nukkude jaoks kogusin küll juba mingeid kangatükke. Oma esimese kavandi tegin ligikaudu 10-aastaselt, mäletan nii hästi, see oli musta värvi Diori-siluetiga kleit, modellil oli kübar peas, kusagil oli ka punane lips,» sõnas ta.