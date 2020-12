Muusik Artjom Savitski töötab helirežissöörina mainekate eesti teleseriaalide juures

«Armastusega on mul kõik hästi! Ma väga armastan oma perekonda - ema, isa, vanaema ning vanaisa. Loomad meeldivad mulle ka väga. Vanemad võtsid hiljuti omale koera, imearmsa chihuahua. Enne koera võtmist arvasin, et olen totaalne «kassi inimene»,» muigas Savitski saates «Õhus on armastus».

Igapäevaselt helirežissöörina leiba teeniv Savitski teeb kaastööd Eesti teleseriaalide maastikul. «Ilmselt teate kuulsat sarja «Pilvede all», miksin selle telesarja helisid. Nüüd tuli Toomas Kirsil uus sari «Sinu, minu, meie», kirjutan sinna muusikat ja lisaks tegelen ka selle telesarja helindustöödega,» lisas muusik.

Savitski tunnistas, et kui ta poleks osalenud saates «Eesti otsib superstraari», oleks ta ilmselt valinud just helinduseriala tee. «Mul oli kindel plaan minna Šotimaale, et õppida seal Music Technology erialal. Olin kõik paberid juba ära saatnud ning isegi kooli vastu võetud. Kuid samal oli mul Eestis käsil gümnaasiumi lõpetamine ning toimusid ka Superstaari saate võtted. Juhtus see, et sain saates tubli teise koha ja mulle tundus rumal minna sellelt hüppelaulalt kuhugi mujale. Seega otsustasin, et kasutan oma võimalusi just Eestis ära ja teen seda nii hästi kui saan,» rääkis ta.

«Praegu mõtlen, et oleksin tahtnud olla Superstaari saates osalemise ajal veidike vanem. Ütleme ausalt, 19-aastasena polnud ma veel kuigi elukogenud,» muigas laulja üheksa aasta taguste teemade üle.

«Õhus on armastust» saatejuhid Ele Adamson ja Henri Laumets uurisid Savitskilt, kuidas alati särav muusik oma tervise ja välimuse eest hoolt kannab. «Elan enda arust täiesti tavalist elu. Muidugi, eks ma ikka hoolitsen enda eest. Kui nägu on kuiv, siis kasutan kreemi. Teen sporti ning jälgin oma kehakaalu. Hoolitsen selle eest, et mu toiduvalik oleks võimalikult mitmekesine, teatud hooaegadel turgutan end ka vitamiinidega. Mul läks kohviaparaat katki, nüüd joon rohkem teed. Seda pean ka ütlema, et tükk šokolaadi teeb alati tuju heaks,» lisas Savitski.

Mees rääkis, mis muusikat talle meeldib vabal ajal kuulata. «Viimasel ajal kuulan hästi palju vene muusikat. Inglisekeelseid artiste kuulan ka, kuid nende esituste puhul ei pane nii palju sõnu tähele. Kuna vene keel on mu emakeel ja sealt tuleb nii palju head kvaliteetset kraami, siis naudin seda muusikat tihti. Lisaks sellele, mulle lihtsalt meeldib nende pooleldi räpistiilis muusika,» avaldas ta.