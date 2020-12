Elmari muusikauudised

Noored mehed bändist MANDOTERROR lähenesid Curly Stringsi loole «Kättemaks» täiesti omamoodi ning lisasid sellele korraliku annuse rokki ja jõudu. Kuus aastat tagasi välja tulnud «Kättemaks» on Curly Stringsi üks armastatumaid lugusid ning on YouTube’is kogunud üle 2,5 miljoni vaatamise. MANDOTERROR on viieliikmeline rokkbänd, kus lisaks kitarrile ja trummidele kuuleb ka mandoliini. Nüüd võttis ansambel kätte ja andis loole uue energia. Bändi eestvedaja Kristjan Kuusmiku sõnul on Eesti keeles on raske sõnu kirjutada. Jaan Tätte on hakkama saanud suurepärase tekstiga ning Eeva Talsi kirjutanud kauni meloodia. Muusiku arvates on see kindlasti üks Eesti parimaid lugusid ja head asjad lähevad ikka teisele ringile. Ansambli MANDOTERROR moodustavad Kristjan Kuusmik, Peeter Priks, Tanel Sakrits, Aap Odres ja Veli Rooger.