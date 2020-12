Kirjanik ja kunstnik Marge Pärnits: suur rõõm kultiveerib juurde suurt rõõmu

Kirjanik ja kunstnik Marge Pärnits on sündinud ja üles kasvanud ülikoolilinnas Tartus. «Siin on hea, pehme ja turvaline elada. Isegi, kui vahepeal ära käin, tajun tagasi tulles alati, et see on minu linn. Kui hommikuti käin jõe ääres ja Toomemäel jalutamas, siis võin iga päev vaadata päikesetõusu ühest ja samast kohast...seejuures alati sellest tohutult vaimustuda,» lisas Pärnits.

Kirjanik peab Tartu kõige kaunimaks kohaks Toomemäe piirkonda, soovitades seda paika külastada ka nendel, kes varem pole Tartusse sattunud. «See on ilus kõrge punkt, kus saab linnale kena vaate. Jõulueelsel ajal on pargis nii palju ilusaks ehitud puid, kindlasti minge vaatama! Kui seisate aga Toomemäe kõige kõrgema punkti peal just päikesetõusu ajal, ise samal ajal alla Raekoja suunas vaadates...siis näete pööraselt ilusat vaadet! Käin Toomemäel jalutamas pea iga päev. Töötan nimelt Tartu Mänguasjamuuseumis ja see asub Toomemäe nõlval. Meil on kontoris kaks koera, käime nendega pargis hommikul või päeval jalutamas,» tunnistas ta.

Kuigi Pärnits puutub igapäevaelus kokku nii muuseumitöö, joonistamise, kui ka kultuuritööde organiseerimisega, on tema südame kutsumuseks siiski kirjutamine. «Sellega on hästi huvitav asi. Mäletan nii selgelt ühte täiskuuööd, mil taaskord mööda Tartu tänavaid lonkisin. Mõtlesin toona, mis võiksid olla need asjad, mida päriselt teha tahan. Sel hetkel tajusin, et nii tore oleks rohkem kirjutada. Käisin koolis 8. Keskkoolis, meil olid kirjanduse ning emakeele tunnid väga olulise tähtsusega, kusjuures käisin ise ka kirjanduse eriklassis. Üleüldse, pöörati väga palju tähelepanu kirjutamisele ja õigekirjale. Mulle hakkas vanemas eas tunduma, et kirjutamist on mu elus liiga vähe. Ühel hetkel hakkas selle alaga seonduvad töid järjest rohkem minuni jõudma, oli nii teiste tekstide üle vaatamist, kui ka oma tekstide loomist. 2014. aastal ilmus juba mu esimene raamat «Nässu»,» sõnas ta.

«Minu esimese raamatu ilmumine oli juhuslik, nagu tegelikult kõik asjad siin elus. Me ei ärka ju hommikul üles, mõeldes ise, et täna lõunaks kirjutaks ühe lasteraamatu. Nii oli ka minu raamatuga. Kuidagi läks nii, et Mänguasjamuuseumisse kingiti üks väike karu, kel nimeks Nässu. Nässul oli kaasas päevik, kus kirjas kõikide inimeste märkmed, kellega ta oli koos ringi rännanud. Mina hakkasin muuseumis seda päevikut edasi pidama, täites seda erinevate lugudega. Sisuliselt nendest samadest Nässu seiklustest arenes ka raamat,» lisas naine.