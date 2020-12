Verivorst ongi Eesti Nokia?

«Miks me verivorsti sööme?» on Nõo Lihatööstuse müügi- ja turundusdirektori Simmo Kruustüki sõnul küsimus suurele ringile. Selge on see, et tegu on traditsioonilise roaga, mis on eestlaste jõululaual olnud aegade algusest saati.

Viimaste arvutuste järgi sööb iga eestlane oktoobrist detsembrini keskmiselt 250 grammi verivorsti, mis taldrikul tähendaks kaheksat väikest või kaht suurt vorsti. Hooajal toodetakse lausa 50 tonni veretooteid nädalas, lisaks verivorstidele näiteks käkke ja palle.

Tootja kogemus ütleb, et niipea kui ilm oktoobris külmemaks muutub, hakkavad eestlased oma toidulauale verivorste igatsema ja tippaeg saabub detsembris vahetult enne pühi. Viimane amps süüakse ära vana-aastaõhtul, pärast mida nõudlus drastiliselt langeb . Üldiselt lõpetatakse siis ka tootmine, kuigi on juhtunud, et suvel on tehtud grillimiseks üksikuid verivorsti proovipartiisid.

Lisaks Eestile, kus verivorst on kõrgelt hinnatud, on neid on eksporditud ka Prantsusmaale ja Saksamaale. Ainus häda seisneb selles, et kuna vorste valmistatakse ehtsast seaverest, on säilivusaeg lühike ja see muudab riigist väljaviimise keerukaks. Muidugi on võimalik veretooteid ka külmutada, aga sel juhul vähenevad maitseomadused ja toiteväärtus.