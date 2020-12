Gunnar Toomemetsa fondi esimene stipendiumisaaja on selgunud

Omanimelise fondi algatamiseni viisid Gunnar Toomemetsa mitmed mõtted ja teod. Ta on annetanud aega näiteks Toidupanka aidates, abistanud erinevaid fonde oma oskuste ja teadmistega ning teinud ühekordseid annetusi. Kõik eelnimetatu pani teda otsima võimalust, kuidas fokusseeritult ja pikaajaliselt annetusi teha. Gunnar Toomemetsa sõnul oli tema jaoks parim lahendus just heategevusliku fondi loomine. Nii võttis ta ühendust Eesti Rahvuskultuuri Fondiga (EKF), mille omal ajal lõi Eri Klas ja mida praegu juhatab Olav Ehala.

Eesti Rahvuskultuuri Fondi võlu on see, et kui saab kindlaks määratud fondi statuut, ehk keda, miks ja millises mahus on soov toetada, siis EKF tegeleb soovitu teostamisega. Samuti tegelevad nad tegelevad hiljem fondi vahendite haldamisega ja investeerimisega. «Nii on heategijale kõik võimalikult lihtsaks tehtud,» kiidab Gunnar Toomemets Eesti Rahvuskultuuri Fondi.

Fondi loomiseks ei pea olema miljonär - alustada saab väiksematest summadest. Muidugi on olemas kindlaksmääratud piir, millisest hetkest on võimalik stipendiume välja andma hakata. Vahendid kogunevad lisaks fondi looja panusele tänu headele annetajatele, kellele on oluline fondi statuut või fond ise. Stipendiumisaajad määrab Eesti Rahvuskultuuri Fondi nõukogu, kuhu kuuluvad kultuurivaldkonnas pikalt tegutsenud lugupeetud inimesed.

Gunnar Toomemetsa heategevusfond toetab tantsusporti põhjusega. Poole oma elust on mees tänu treener Jaan Siilakule võistlustantsuga kokku puutunud ja jõudnud väga heale tasemele. Viimastel aastatel tuleb võistlustantsu juurde järjest rohkem lapsi, aga ka väga paljud täiskasvanud inimesed leiavad tee saalidesse. Esimene stipendium määrati mittetulundusühingule Tantsuklubi Sinilind digitaalse hindamisplatvormi loomiseks. See on spetsiaalne täiskasvanud tantsijate jaoks välja töötatud digitaalne hindamissüsteem, mis väärtustab, kuidas tantsija enda taseme osas arneneb. Läbi selle uuenduse on võimalik täiskasvanute tantsu laiendada ja arendada, mis omakorda arendab ja kasvatab rahvatervist ning annab harrastajale juurde energiat.