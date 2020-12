WAF laulukooli juht Maiken: hea lauluoskus on puhas treeningu küsimus, andega pole seal suurt tegemist

WAF laulukooli juht Maiken tunnistas, et kuigi õppeasutuse laienemise plaan on olnud mõtteis juba pikemat aega, alustati Tartu kooli avamistöödega kõigest paar kuud tagasi. «Viimased kuud on olnud päris intensiivne aeg. Tuli palju korraldada ja vajalikud ruumid leida. Lisaks oleme ka Tartus olevaid õpetajaid koolitanud,» rääkis kooli eestvedaja.

«Mitmed Tartu piirkonnast pärit lauljad on käinud siiamaani end meie Tallinna koolis täiendamas. Tuleb tunnistada, et noorele õpilasele on kahe linna vaheline sõitmine küllaltki keeruline ja aeganõudev tegevus, sellest tulenevalt tekkiski idee, et miks mitte avada oma kool ka Tartus,» lisas Maiken.

Maiken täpsustas, et WAF laulukoolil on oma kindel õppemetoodika ja koolkond, millest meeskond väga kinni peab. «Me tahame oma metoodikat hoida ja jätta oma nägu alles. Kogu vokaalteadus on hästi tänapäevane. Meie õpetajad on hoidnud end kursis kõige viimaste uudistega vokaalteaduslikul alal. Mina ja Bert Pringi oleme Taanis õppinud neli aastat Complete Vocal Technique erialal ning oleme saanud üle kümne täiendkoolituse. Oleme pidevalt uue õppimise lainel. Taani koolkonnas õpetatakse uuenduslike tehnikate abil, väga tänapäevaselt ja teaduslikult,» rääkis ta.

WAF laulukooli ridadest on sirgunud päris märkimisväärne hulk staarlauljaid. Kooli juhi sõnul pole see aga kooli tegevuse peamine eesmärk. «Staaride sirgumine on juhus, kuid see pole kindlasti meie töö ainus eesmärk. Soovime koolitada igasuguse tasemega lauljaid, peaasi, et inimesed on ise laulmisest huvitatud. Lisaks sellele, tegeleme ka kõnehääle koolitustega. Kes on selle teemaga hädas, aitame kindlasti paremasse vormi. Teisisõnu, me puutume kokku igatepidi just häälega,» sõnas Maiken.

Kooli juht rääkis, et peagi alustavad Tallinna ja Tartu koolides õppetööd ka viisipidamatute grupid. «See on väga põnev väljakutse ka meile endile. Me teame, et see töötab. Laulma õppimine on puhas treeningu küsimus, see pole seotud suure andega. Laulmine on seotud eelkõige lihaste tööga ja seda on võimalik treenida kõigil. Nüüd me siis tõestame seda, mis me ikka räägime,» lisas ta.

WAF laulukoolis kehtib grupiõppe meetod, mis on spetsiaalselt välja töötatud just õpilaste arengut silmas pidades. «Päris tõestatud fakt on see, et inimene, kes õpib näiteks neli kuni viis tundi grupis, läheb mööda sellest, kes käib laulutunnis üksinda. Grupis on kuus kuni kaheksa inimest, kõik on koos, kuid samas tegeleme õpilastega ka individuaalselt. Õpetame väga erinevaid asju. Näiteks seda, mida oma häälega saab teha. Õpetame hääle anatoomiat ning treenime võtted õigesti lihasmällu, just nii, et lauljal oleks endal mugav. Samal ajal, teised vaatavad grupis õppeprotsessi pealt ja peagi proovivad juba ise järgi. On tõestatud, et inimene õpib mitte ainult ise tehes, vaid ka pealt vaadates. Grupitöö on õppimise juures väga inspireeriv. Meie ülesanne on anda probleemile lahendusi,» märkis kooli juht.