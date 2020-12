Henri Laumets pühade ajal välismaal viibimisest: reisil olles on jõulutunnet isegi rohkem

Raadio Elmar saatejuht Henri Laumets on läbi reisinud pool maailma. Enne raadiosse tööle asumist oli ka tema eelmine töökoht seotud just turismivaldkonnaga - mees töötas nimelt lennunduses. Uurisime Laumetsalt, miks ta vabadel hetkedel esimesel võimalusel seljakoti pakib ja kohe reisile tõttab. «Vanaema kutsub mind lausa Nipernaadiks. Asi tegelikult selles, et olen lihtsalt tohutult seiklusjanuline, tahan pidevalt kogeda midagi uut,» mõtiskles Laumets raadio Elmar päevaprogrammis.

Kui põline eestlane on jõulupühade paiku pigem kodus, siis Laumetsal on jõulureisidega vaid toredaid kogemusi jagada. «Esimest korda tähistasin jõule välismaal juba aastal 2006. Käisime eestlaste poolt armastatud kohas, Egiptuses. Sel ajal on Punase mere ääres täitsa mõnus olla. Olin siis ise veel koolipoiss ja võtsime reisi ette koos perega, seetõttu oli minek pikalt ette planeeritud ja kestis lausa kuusteist päeva. Jõuluõhtule keerasime tublisti vunki juurde - olles juba nagunii rahvusvahelises seltskonnas, otsustasime oma jõuluõhtu mööda saata hoopis Hiina restoranis. Samas tean, et hotellis korraldati tol samal õhtul ka suur jõuluteemaline pidu, kus pakuti meie mõistes traditsioonilisemat pidusööki, isegi jõuluvana oli kohal,» rääkis Laumets.

Ka aastavahetuse perioode on mees erinevates riikides veetnud. «Uut aastat olen vastu võtnud Uus-Meremaal, kuid näiteks ka Berliinis. Uus-Meremaal oli teistmoodi see, et oodati südaöö ära, vaadati viis minutit ilutulestikku ning mindi koju - ma ei näinud mitte ühtegi alkoholipudeliga inimest ringi kõndimas. Kombed on ikka nii erinevad. Üks on aga selge, eestlastele meeldib pidu panna,» muigas Laumets.

Laumets lisas, et on aastatega muutunud oma reisiotsustes väga spontaanseks ja lennupileti ostud tulevad tihti käigupealt. Kui võimalik ja hind sobib, siis seiklus võib enda alla haarata ka jõulude perioodi. Mees nimelt ei usu, et pühadeaegne reisimine oluliselt jõulutunnet vähendaks. «Pean tunnistama, et pühade ajal välismaal viibimine annab jõulutunnet isegi tublisti juurde! Seal pole küll lund ega piparkooke, kuid samal ajal nähakse palju vaeva, et jõulutunne oleks kiire tekkima. Isegi hotellid on kenasti kaunistatud! Näiteks, Egiptusest mäletan ka seda, et iga nurga peal tervitasid jõuluvanad ja kaamlid olid jõulurüüsse ehitud - Eestis sellist asja juba ei märka,» sõnas ta.

Kui Laumets viibib pühade ajal Eestis, siis suureks unistuseks on valge maa ja krõbedad külmakraadid. Kui ta saaks aga valida oma järgmise pühadeaegse reisisihtkoha, siis lendaks ta tõenäoliselt New York'i. «Oleme üheksakümnendate lapsed. Paljud meist on näinud menufilmi «Üksinda kodus» teist osa, kus väike peategelane Kevin eksles üksinda New York'is. Fännid teavad hästi, Kevin ööbis The Plaza hotellis, mis asub otse Central Park'i külje all - sinna tahaks ka mina jõulude ajal minna,» unistas raadio Elmar saatejuht Henri Laumets.