Hedvig Hanson oma hubastest esinemistest: laval taandub kõik sellele, mida sa hingest välja annad

Lauljatar Hedvig Hanson esitab oma tänavustel advendikontserditel omaloomingulisi ja Eesti autorite talviseid laule ning mõtiskleb jõulude eel elulistel teemadel. Kontsertsarja raames toimub viimane esinemine juba sel nädalavahetusel, 20. detsembril Tartu Ülikooli muuseumis. «Aeg on hetkel väga eriline. Minu tänavused advendiesinemised on samuti väga erilised, oli ju aimata ka, et suurt rahvahulka kohale ei tule. Samas, olen sellega mingis mõttes juba harjunud, minu kontsertõhtud on alati olnud pigem väikesed ja kammerlikud olnud,» avaldas ta.

«Olukorrast lähtuvalt teen tänavu soolokontserte. Suured galakontserdid jäävad hetkel kõik ära ja seda on päris kurb vaadata. Mul on siinkohal väike privileeg - teen siis ise väikeseid kontsertõhtuid. Tunnen enda sees missiooni, tahan pakkuda nendele vähestele külastajatele ilusat elavat kogemust,» mõtiskles Hanson.

Hanson lisas, et vastavalt erinevatele perioodidele, igat laadi tegemised ja kogemused on omamoodi olulised. «Ka see kogemus, et raskematel aegadel tuleb laval üksi hakkama saada, on oluline. Samas pean tunnistama, et ma tegelikult ka naudin üksi esinemist, muusika kõlab hoopis teistmoodi. Loomulikult mulle meeldib ka koos teiste muusikutega laval olla, kuid lõpuks taandub ikkagi kõik sellele, mida sa enda hingest välja annad,» sõnas ta.

«Viimastel aegadel olen valinud endale kontsertpaikasid ise ja otsustavaks on saanud klaverite olemasolu. Kui näen, et kontsertpaigas on ka emotsionaalne tugi olemas, siis ma lähen sinna esinema. Olen pidanud korraldustöö raames palju uut õppima, kuni selleni välja, et olen isegi helitehnikat ise kohale viinud, mikrofonide paigaldamisest rääkimata. Väikeses Eestis sa pead artistina palju ise tegema, eriti veel, kui tahad oma hingeasja teha. See on väsitav reaalsus, mis on omamoodi tore. Nii hea tunne, kui lõpuks ise kõigega hakkama saad,» rääkis Hanson.

20. detsembril algab Hansoni kontsert juba kell 17.00. «Kell viis õhtul on õdusus juba täitsa kenasti olemas. Ma ootan seda esinemist väga. Tegemist on imelise saaliga, selles paigas on valge klaver, valged toolid, kõrged laed ja palju avarust. Lisaks kõigele, seal on ka kena akustika ning tunne on igati pidulik. Usun, et see saab olema ilus advendi lõpetamise kontsert,» rääkis laulja.