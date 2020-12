Kuidas ehtida jõulukuuske? Kasulikud nipid sinu ees!

Millest jõulupuu kaunistamisel alustada? Kas rikkalikult ehitud puu on ilusam kui tagasihoidlikum versioon? Taivo Piller andis siinkohal väärt nõu. «Kõik oleneb sellest, mis ruumi see kuusk tuleb. Kuusk peaks oma kaunistuste valikuga ja kaunistuste väljanägemisega sobima ruumi stiiliga,» avaldas tunnustatud disainifirma esindaja.

Taivo Piller lisas, et kui ruum on minimalistlik ja tänapäevane, siis kuusk võib olla ehitud vähesel määral ning minimalistlikult. Kui on aga tegemist klassikalise koduga, siis võiks ka jõulupuu olla pigem klassikalises pühaderüüs.

Piller andis nõu, millest alustada, kui ees ootab jõulukuuse kaunistamine. «Kui tegemist on elus puuga, siis esmalt võiks kuusel lasta paar tundi lihtsalt olla - nii saavad oksad oma loomuliku asendi võtta ja veidi sirguda. Olete ju ilmselt isegi näinud, kui kuusk on eelnevalt võrku tõmmatud, siis oksad on peale võrgu eemaldamist ülespidi asendisse jäänud...kui neid kohe ehtima hakata, siis valmis puul hakkavad ehitud oksad vajuma hoopis teise asendisse. Kui puu on saanud eelnevalt oma loomulikku asendisse vajuda, siis ehted jäävad sinna, kuhu me need paigutame,» õpetas ta.

Juttu oli ka ehete paigutamise järjekorrast. «Kõige esimesena võiks kuusele panna lambid peale. Ehk siis, kui teil on plaanis kasutada väikeseid LED-tulukesi, siis esmalt paigutage need. Järgmised võiksid olla kuulid - suuremad allapoole ja väikesed ülespoole! Kindlasti tuleks kaunistada ka sisemist osa, ehk panna ehteid okste vahele. Peale seda võiks olla ripatsite ja ornamentaalsete kaunistuste aeg, need on kõik sellised kaunistused, mis pole kuulid. Kõige viimases järjekorras lähevad peale ketilaadsed ehted, mis peaksid jääma looklema oksalt oksale. Kette tuleb panna nii, et need ei toetuks allolevale oksale, need peaksid jääma õhku. Nii see puu valmis saabki,» lisas Piller.

«Kuuse tipu ehtimine on juba maitseküsimus, ütleks, et see on pigem vana aja komme. Nõukogude ajal pandi kuuse tippu näiteks viisnurk. Ka praegu on kuuse tipud kauplustes olemas, kuid nende kasutamine oleneb enda maitsetunnetusest - võib panna ja võib ka panemata jätta, kuidas endale meeldib,» märkis Piller.

ShiShi omanik avaldas, et tänavu pühadeperioodil on nende meeskonnal ehitud juba mitusada kuuske. «Kuna me teeme kuuski ka oma poodidesse, näitustele ning messidele, siis ainuüksi nende töödega oleme juba üle saja kuuse ehtinud. Sellele kõigele lisanduvad veel meie klientide tööd. Neid ehitud kuuski on juba tõesti palju olnud,» muigas ta.