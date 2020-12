Uus südamlik jõulufilm toob lohutust paljudele nendele, kes tänavu jõuludel ei saa olla koos lähedastega

Uues jõulufilmis mängib nimitegelast Märt Avandi, kaasa teevad ka Jan Uuspõld, Gerli Tiganik, Heidi Tüür, Mathias Kermes ja mitmed teised. ULF jõuab vaatajateni läbi veebikeskkonna digiteater.ee, mis pakub võimalust vaadata filmi kinosaali minemata.

Filmi «Ulf ehk kas ma olen olemas?» režissöör ja stsenarist on Mikk Jürjens, produtsent Karl Kermes ning operaatori töö eest hoolitses Ants Tammik.

Peategelane Ulf on jõulumees olnud juba pea neliteist aastat. Koos oma näitlejast abikaasaga on ta toonud rõõmu paljudele lastele ja peredele. Mehe jaoks on neliteist aastat olnud just paras aeg, et päriselt jõuluvanaks saada, kuid sel kevadel paljud asjad muutusid ning nendel jõuludel on kõik teisiti...Ulf peab veetma need jõulud üksi. Samas taipab mees, et tema tööks on teistele rõõmu toomine, kui ta nüüd alla annab, siis on muutus lõplik kõigi jaoks. Kuidas hoida nina vee peal ka siis, kui tundub, et vahel enam ei jõua? Sellest film edasi räägibki.

Avandi avaldas raadio Elmar hommikuprogrammis, et filmi võtteperiood kestis vaid paar päeva. «Tegemist on võrdlemisi lühikese looga, kestab ligikaudu nelikümmend viis minutit. Filmi stsenarist Mikk Jürjens on öelnud, et see on midagi telelavastuse ja filmi vahepealset. Kogu asi tuli ootamatult hästi välja! Tegemist on tõeliselt ilusa ja südamliku filmiga,» märkis Avandi

«Mikk Jürjens on suurepärane režissöör ning kirjanik. Ka montaažilaua taga on ta väga asjalik. Kõik sai tehtud küll kiirkorras, kuid mingil moel klappis see asi nii hästi meil,» lisas Avandi.

Avandi avaldas, kui palju ta varasemalt on jõulumehe ametiga kokku puutunud. «Olen jõulutaati ikka aegajalt mänginud, kuid seda vaid oma tuttavate ja sõprade ringkonnas. Palga eest ei ole seda mitte kunagi teinud,» kirjeldas ta.