Birgit Sarrap oma pere jõuludest Kohilas: need toidud ei puudu mitte kunagi me pidulaualt

Muusik Birgit Sarrap rääkis, et traditsioonide kohaselt tähistatakse nende pere jõule vanematekodus Kohilas. «Koos pisipere saabumisega pole minu jaoks jõulude tähendus oluliselt muutunud. Mul on vanemad ning kolm õde. Oleme alati jõule koos ja väga suurelt tähistanud. Jõuluõhtul laulame, sööme ja jagame koos kingitusi,» kirjeldas ta.

«Kõigepealt said lapsevanemateks minu vanemad õed. Siis leidsin mina endale elukaaslase...ja seejärel kohtus ka minu armas noorem õde oma mehega. Kui tulevad peikad, siis tulevad järjest ka lapsed. Nii see meie suur pere on järjest kasvanud ja samas ka kena jõulutraditsioon sujuvalt jätkunud. Üks uus traditsioon on küll veel juures, nüüd käime jõule ka mu ämma pool tähistamas,» rääkis Sarrap.

«Muidugi tuleb ette arutelusid, et kuidas, kellega ja millal jõulude ajal kokku saada. Minu õdedel on ju samuti ämmad ning äiad, kellega koos pühasid tähistada. Natuke naljaga pooleks, kuid tundub, et siin kehtib meil suurema eesõigus. Meie peres on kõige rohkem lapsi ja on kuidagi kujunenud, et tähistame oma perega just 24. detsembri õhtul,» märkis Sarrap.

Muusikute elu on detsembrikuus eriti vilgas. Sarrap lisas, et kuigi tegemisi tuleb ette väga erinevaid, siis jõululaupäev veedetakse alati vaid lähikonnas. «Jõulukuu on tavapäraselt tõesti hästi töine. Hea, kui pooltel päevadel oma lapsi saab näha, nad on enamus ajast vanavanemate või minu õdede juures. Kuid jõululaupäeval sõidame Kohilasse minu vanemate juurde ja peale seda tuleme Tallinnasse Indreku pere juurde,» lisas laulja.

Mis tekitab muusikus tõelise jõulutunde? «Ma püüan igal jõululaupäeval käia oma kodukirikus, mis asub Hageris. Kindlasti on oluline ka pidulikult kaetud jõululaud, millelt ei tohi puududa tähtsad toidud. Lisaks jõulupraele on laual omatehtud kartulisalat ning marineeritud kuuseriisikad - need tekitavad alati ehtsa jõulutunde! Kooslaulmine on samuti omal kohal. Iga kingituse eest tuleb midagi teha...kas siis laulda, luuletust lugeda või muud trikki teha. Niisama ei anta kätte ühtegi kingitust. Isegi, kui jõuluvana kohale ei tule, peab kingituse saamiseks midagi loomingulist esitama,» kirjeldas Sarrap.

Tänavuse detsembrikuu on laulja veetnud oma abikaasaga Tallinna jõuluturul. «See mõte tekkis juba aasta alguses. Soovisime teha nende jõulude ajal midagi teistmoodi. Nii otsustasimegi, et tuleme jõuluturule muusikat tutvustama ja erinevaid plaate müüma. Nii tore, et selline võimalus meile üldse anti. Lisaks plaatidele müüme ka raamatuid ning kaunist Eesti disaini. Tuleb tunnistada, et tegu on väga toreda ettevõtmisega ja on olnud tõeliselt lahe aeg. Nüüd tuleb numbrid kokku lüüa ja kokkuvõtted teha, ma väga loodan, et kordame seda tegevust ka tuleval aastal,» lisas muusik.