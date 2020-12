Eesti aasta jalgpallur Rauno Sappinen fännab just seda maailmakuulsat jalgpalliklubi

Sappinen rääkis oma karjääriga seotud unistustest. «Loodan kunagi jõuda tippliiga tasemele. Loodan ka seda, et see jõustub pigem varem kui hiljem. Täpset aega on hetkel muidugi väga raske välja lubada,» sõnas ta.

Ilmselt ükski sporditiitel ei tule ilma raske tööta. Aasta jalgpallur kirjeldas oma argiseid treeningpäevi. «Tavapäevadel alustan hommikul kell üheksa treeninguks ettevalmistava osaga, see kestab ligikaudu pool tundi. Kell kümme algab poolteist tundi kestev treening, peale seda teen lisaks ka individuaalseid harjutusi. Teatud päevadel on ka õhtupoole treening, siiski mingitel nädalapäevadel kuulub päeva teine pool puhkamisele. Hetkel meil on meeskondlikest treeningutest puhkus, samas on ette nähtud, et igaüks treenib end individuaalselt. Üldiste teeringutega alustame taas jaanuari keskel, loodan, et siis on kõik meeskondlikud treeningud jälle võimalikud...eeldusel muidugi, et sportlane on andnud negatiivse testi,» lisas ta.