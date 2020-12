Kas raha ja õnnetunne on omavahel seotud?

Kaarel Kuik sõnas, et rahas ei peitu õnn, kuid samas ei peitu see ka raha puuduses. «Kui õnne üldse defineerida, siis õnn võiks olla näiteks see, kui õnnetusi pole. Kui meil on hästi palju raha aga tervist pole, siis on ju üpris kindel, et rahas õnn ei peitu. Õnn peitub kusagil mujal,» rääkis «Tänavalt troonile» raamatu autor.

«Me võime töötada raha nimel aastaid. Kui aga surivoodil tõdeme, et oleme töötanud terve elu vaid raha nimel, siis märkame, et polegi nagu tõeliselt elanud - isegi siis, kui meil on õnnestunud hästi palju raha koguda,» rääkis mees.

Kuik sõnas, et raha ja lihtsad elulised väärtused on mõistlik teineteisest lahus hoida. «See küsimus on nii otsene - kas rahas peitub õnn? Tegelikult, järele mõeldes saame aru, et õnn on ju igal pool mujal peidus. Muidugi, meil peaks olema raha ja peaksime seda suutma teenida, kuid peaksime muret tundma hoopis nende asjade üle, mis meile tegelikult elus tähtsad on,» rääkis ta.

Mees rääkis, et võiksime rohkem tähelepanu pöörama oma perele ja lastele. «Pere on reaalne väärtus. Konkreetne näide, isal võib olla palju raha, kuid kui ta pole oma lapsi näinud kolmkümmend aastat ja mõistab seda alles oma surivoodil, siis saame jälle aru, et rahas ei peitu õnn,» rääkis ta.