Elmari muusikauudised

Ansambel Kruuv tuli välja jõululooga

Kruuvi laulja Heiki Luts on suur suusafänn ja Tartu Maraton on tema iga-aastane unistus. Kuigi suusamaraton on alles 21. veebruaril, võiks juba jõuludel olla lumi maas. Laul «Jõulud oleks valged» räägib sellest, kuidas lumi on kõigi meie ootus. Lumeinglid, -lossid, -memmed ja kelgutamine teeb ju tuju heaks. Täpselt see, mida ka mina siin iga päev teile räägin. Kruuvi liikme Allan Kasuki sõnul oleks kõige metsikum talve unistus juua kuuma glögi enda ehitatud iglus. Ansambel Kruuv soovib kõigile rõõmsaid jõule!



Ansambel Räpina Jack on andnud välja oma debüütplaadi nimega «Räpina Jack»

Plaadil on 5 rokkivat maakeelset ja maavillast laulu. CD -le on antud välja n.ö. luksuspakett, ehk El Robusto käsitöömeistrite parkunud käte all valminud täispuidust käsitööümbris, mida on tehtud 50 eksemplari. Räpina Jack kujutab endast ägedat Maarjamaa bändi, mis mõjub nagu chillipipra plahvatus praeguses koroona poolt laastatud maailmas. Muusika, mis seob endas folgi, kantri ja toore, maakeelse hiphopi. Räpina Jack ühendab endas kahte omapärast muusikut - Kill Kaaret ehk KillBaba, kes on hetkel rohkem tuntud kui legendaarse reggae– ja maailmamuusikabändi Bombillaz liige ning Hain Hoppet, keda teatakse ka ägeda funksoul bändi The Jingles kitarristina.



Maailmakuulsa filmi «Videvik» tunnusloost tehti eestikeelne kaver «Halb läeb heaks»

Lauljatar Triin Niitoja ja tõusev klaveri virtuoos ning produtsent Frants Tikerpuu avaldasid imeilusa eestikeelse kaveri maailmakuulsa filmi «Videvik» kassahitist «Thousand Years». Loole kirjutas sõnad Triin Niitoja ning Frants Tikerpuu kaunistas seda klaverimänguga. Triin Niitoja on varasemalt tuntud kui laulja ja laulukirjutaja ning osalenud «Eesti otsib superstaari” ja «Eesti laul» finaalsaadetes. Frants Tikerpuud on meedia eelnevalt nimetanud imelapseks, kuna ta õppis klaverimängu ära juba 4 aastaselt.



Ansamblil Lambandaz tuli välja jõululugu

Bänd avaldas 18. detsembril uue muusikapala pealkirjaga «Siidine». Ansambel teebki praegu kõvasti tööd uue muusika kallal, sest kevadel on oodata nende uut albumit, millele muusikud ise on saladuskatte all vihjanud, et see tuleb võimas. Lugu ise on inspiratiooni saanud jõuludest mis tänavu tulevad natuke teistsugused, nagu seda oli kogu ülejäänud aasta. Uue looga soovivad bändiliikmed kõigile rahulikku jõuluaega, olge koos oma lähedastega ja hoidke oma tervist! Uues loos teeb kaasa ka Regina Tambek ja selle masterdas Rasmus Riim.



Ilmus nublu debüütalbum «Café Kosmos»