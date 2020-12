Saara Pius filmi «Jõulud džunglis» tunnusloost: Renārs Kaupersiga ma silmast silma ei kohtunudki

«Olen filmi ka ise näinud ning nüüd vaadates tekkis tunne, et oleks nagu ise taas reisil käinud. See on hästi vahva ning seiklusrohke film, tegemist on tõeliselt armsa looga,» rääkis näitleja.

Pius lisas, et filmis on kõige olulisem fookus perega koosolemise teemadel. «Jõulud on ju tunnete aeg ja pere seejuures kõige olulisem. Mingis mõttes see film räägib ka sellest, et töö pole pühade ajal kõige tähtsam. Ka minule on jõuluperioodil kõige olulisem just perega koosveedetud aeg. Muidugi, ka hea toit ning piparkoogid on omal kohal, ehk kõik see hea klassika,» märkis ta.