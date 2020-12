Režissöör Triin Ruumet: kui töö on hingelt lihtne, on seda ka lihtne nautida

Noore režissööri Triin Ruumeti käe all on sündinud mitmed filmid, muusikavideod ning seriaalid. Jüri gümnaasiumis õppinud neiul tekkis filminduse vastu huvi juba varajases lapsepõlves. «Raske on öelda, millal see tõeline huvi alguspunkt oli, kogu su elu on justkui niitide pidi ühendatud. Kuid usun, et huvi tärkas siis, kui sain VHS kassettide pealt igasuguseid filme vaadata. Kasvasin üles, nautides tihti «Politseiakadeemiat», «Beethovenit», «Ausaid valesid» ja «Üksinda kodus» filme. Kui isa töölt vaba päeva sai, võisime terve päev koos «Politseiakadeemia» osasid vaadata. Üksi olles vaatasin väga palju igasuguseid action filmide salvestusi,» meenutas Ruumet.

«Ma ei arvanud kordagi, et minust režissöör saab. Tahtsin tegelikult maalikunstnikuks saada. Alles ülikooliperioodi alguses sain aru, et asi võib kiskuda filminduse suunas. Võtsin osa Balti Filmi- ja Meediakooli meediakursusest, just sel ajal mõistsin, et see ala sobib mulle. Minu jaoks on filminduses ühendatud maalikunst, helipilt ja inimeste tundmine...see töö on väga vaheldusrikas. Sa võid vahepeal olla mitmeid kuid üksi kirjutades ja järgmisel hetkel veedad juba pikki nädalaid väga suures seltskonnas. Mulle meeldib muutlik elu. Ühest küljest naudin stabiilsust, teisest küljest tahan, et asjad oleks muutumises. Olen vähi tähkujus sündinud, ilmselt mulle seetõttu meeldibki selline elustiil,» muigas 32-aastane naine.

Ruumet lisas, et kuigi töö filmimaailmas on äärmiselt ebastabiilne, pole ta oma eriala valikut kordagi kahetsenud. «Ma lihtsalt pole kahetseja tüüp. Muidugi, filminduse maailm on ebastabiilne ja mul on küllaltki raskeid hetki olnud...samas, mulle ei meeldi virisemine. Ma tunnen täna, et kõik on läinud õigesti, see on minu saatus,» rääkis ta.

Filmi valmimisel annavad tavapäraselt oma panuse stsenarist, produtsent, režissöör ning lisaks väga paljud teised olulised meeskonnaliikmed. Ruumet on tänaseni oma filmide juures olnud nii stsenarist kui ka režissöör. «Minu töö algab sellest, et elan oma elu ja saan kogemusi. Seejärel tekivad paralleelid ning soov end kunstiliselt väljendada. Järgmises etapis algab kirjutamine, meeskonnas on tavapäraselt kaasstsenaristid ja toimetajad. Siis algab töö produtsendiga, klassikalise firma näitel on produtsendi roll sarnane direktori tööga - ta hoiab kogu asja käimas. Filmimeeskonnas on iga inimese pingutus väga tähtis ning oluline. Ühe filmi valmimine on pikk ja pingutust nõudev protsess,» kirjeldas Ruumet.