Elmari laul 2020 on selgunud! Enim hääli kogus Trafficu esituses «Üks kord veel»

«Elmari laul 2020» valimisele pääsesid need lood, mis on olnud käesoleval aastal saate «Eesti lugude edetabel» esikolmikus kuus või rohkem nädalat. Sedapuhku oli neid laule lausa kaheksa! Võitja selgitasid välja raadiokuulajad, kes said oma lemmikutele hääli anda spetsiaalse veebilehe kaudu. Esikoht kuulutati välja 26. detsembril, mil oli eetris aasta viimane edetabelisaade.

Bändi solist Silver Laas sõnas, et aimas võitu ette. «Ma tegelikult veidike ootasin seda...eriti veel sellest hetkest, mil laul hääletustabelisse sisse arvestati. Olen ka oma lastele õpetanud, et kui võistlustel juba osaleda, siis pole mõtet sinna kaotama minna. Kui minna, siis tuleb vähemalt proovida võita. Ja siis hiljem vaadata, kuidas välja tuli,» muigas Laas.

Hittlugu «Üks kord veel» oli edetabeli saates üksteist nädalat, selle perioodi jooksul oli laul seitsmel korral lausa uhkes esikolmikus. Laas tunnistas, et hoiab ka ise meeleldi edetabelitel silma peal. «Mina isiklikult küll vaatan! Kord nädalas heidan kindlasti pilgu peale, mis toimub. See on nii huvitav asi, mida jälgida,» lisas laulja.

Laul «Üks kord veel» on loodud muusik Victor Crone poolt. «On öeldud hästi, et kui lugu toimib juba ainult kitarriga, näiteks lõkke ääres esitades, siis on sel ka õiget jumet. Produktsiooniga on mistahes laulu lihtne üles ehitada, kui see töötab originaalis lihtsal ja paljal kujul. Võin küll öelda, et konkreetne laul toimis juba loomise hetkel,» avaldas solist Laas.

«Eesti lugude edetabel» saatejuht Henri Laumetsal jätkus võiduloo kirjeldamiseks vaid positiivseid sõnu. «Tänavune võitja väärib «Elmari Laul 2020» tiitlit sada protsenti! Olen näinud neid esitamas seda sama lugu Eesti Laulu live's ja pean tunnistama, et nad suutsid oma vinge esinemisega külmavärinaid tekitada - seda muidugi vaid heas mõttes. Nende energia lausa voolas lavalt publiku sekka ja seda sama on tunda ka raadios,» lisas Laumets tunnustavalt.

Traffic tähistab tuleval aastal väärikat 15. aasta sünnipäeva. Bändi liikmed avaldasid, et kuna tegemist on toreda teenager'i vanusega, siis võib uutest lugudest oodata veelgi rohkem energiat, hormoone ja harmooniat.