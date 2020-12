Toomas Uibo lennunduse hetkeseisust: ma loodan, et tuleme sellest jamast läbi ja saame taas tiibu sirutada

«Ma teen oma elus päris erinevaid asju, sest pole kunagi osanud olla konkreetses rutiinis. Olen harjunud, et tavategemiste juures toimub alati ka midagi põnevat. See on olnud nii juba pikka aega ja ma ei oskaks vist teistmoodi enam elada,» muigas endine laulja Toomas Uibo, kes peab täna nii lennundustöötaja kui ka ettevõtja ametit.

«Olen sada protsenti spontaanne inimene. Muidugi on vaja ka kella tunda ja sellega ma saan õnneks kenasti hakkama. Kui võtta aga näiteks mu hobi, milleks on puutöö, siis ma ei lähtu kunagi vaid detailsest projektiplaanist. Mulle meeldib protsessi nautida viisil, et mõtlen käigupealt jooksvalt lahendusi välja. Puutöö ja laulmine on selles mõttes natuke sarnased. Neid asju on raske ette kujutada vaid detaildes, planeerimine mingis mõttes tapab loomingulisust,» tunnistas Uibo.

Uibo on tänaseks ligikaudu kakskümmend aastat olnud seotud lennundusega. Mees selgitas, mida see valdkond talle isiklikus plaanis tähendab: «Minu jaoks tähendab lennundus ühte suurt unistust lapsepõlvest. Märkan sarnast seost ka oma igapäevatöös - lennundusse tulevad enamjaolt just need inimesed, kes on selle pisikuga koos. Need inimesed ei tule lihtsalt ühte kontorisse tööle, see töö tõeliselt huvitab neid ja seda on kõrvalt nii äge vaadata. Tegin erapiloodi load ligi kakskümmend aastat tagasi, hiljem sain ka lennuinstruktori pädevuse. Lendamist katsetasin juba lapsepõlves, seda küll jalgratastega hüpekaid tehes. Kihutasime toona jalgratastega mäest alla ja siis sõpradega vaatasime, kes kõige kaugemale lendab. Pean tunnistama, et isegi rattaga lendamise tunne oli vägev ja ilmselt just sealt tekkis tahtmine järjest kaugemale lennata,» lisas ta.

«Mäletan lapsepõlvest väga selgelt ühte pikka ja sirget kruusateelõiku, mis oli meil üsna maakodu lähedal. Unistasin toona, et kui ma kunagi õpin lendama, siis lendan kindlasti sellest teelõigust üle. Aastaid hiljem, kui piloodipaberid käes olid, täitsin oma unistuse ja tegin ülelennu just selle konkreetse teelõigu kohalt,» tunnistas Uibo.

«Olen teatud aegadel tegelenud pilootide õpetamisega väga intensiivselt, kuid vaatamata sellele leian, et iga õhkutõusuga kaasneb eriline tunne. Juba ainuüksi õpetamise protsess on tore, kuid näha, kuidas õpilane oskusi üle võtab, on väga nauditav. Ühega läheb lihtsamini ja teisega on keerulisemad lood, üks on aga selge - iga lend on täiesti erinev. Ja seda ma just vajangi - et pidevalt oleks midagi uutmoodi,» avaldas Uibo.