Tahad laulda, aga hääl on ära läinud? Lauluõpetaja Maiken annab nõu!

Maiken selgitas, et esmalt tuleb aru saada, miks üldse hääl võib ära minna. «Kõigepealt tuleks kirjeldada - mida see tähendab, et sul on hääl ära? Kuidas on tunne, kas rääkides on ebamugav või lihtsalt häält ei ole? Põhjuseid ja variante on väga erinevaid. Kui häält mingil põhjusel välja ei tule ja inimene pole ka haige, siis võib olla tegemist nende lihaste pingetega, mis asuvad häälepaelte ümbruses. Sellisel juhul häält ei tule üldse välja või on sel mingi teatav kärin sees. Teisisõnu, õhk tuleb liiga palju läbi ja on raske rääkida või laulda,» sõnas ta.

Lauluõpetaja kirjeldas, et häälepaelad peavad saama vabalt vibreerida. Samad lihased, mille abil inimene neelab, kaitsevad ka meie häälepaelu. «Need lihased kaitsevad häälepaelu ka siis, kui teeme midagi valesti. Näiteks sellistel juhtudel, kui räägime liiga kõvasti, väsitame oma häält väga pika perioodi jooksul või on hääl mingil muul moel liiga suure koormuse all. Kui lihased hakkavad hääle kasutuse juurde liiga palju sekkuma ehk pigistama, siis tekib kõril ebamugavustunne. Kusjuures, häälepaeltega ei pruugi mitte midagi viga olla ja enamasti ei olegi,» sõnas ta.

Mida teha siis, kui neelamisega seotud lihased on pinges ja see tekitab rääkimisel ning laulmisel ebamugavustunnet? «Teatud harjutustega saab seda pinget eemaldada. See on suhteliselt lihtne lähenemine ja pole sugugi meditsiiniline probleem. See on sama nagu mistahes spordiga - kõva trenni tehes on järgmisel päeval ka lihased haiged. Häälepaelu kaitsvaid lihaseid on võimalik lõdvemaks treenida ja neid õigesse positsiooni suunata,» lisas Maiken.

Maiken rääkis ka metoodikast, mis võib aidata häälel kiiremini taastuda. «Kui teame, et see on lihaspinge ja tegemist pole haigusest tuleneva tursega, siis aitab niinimetatud emergency aid program. On teatud harjutused, mida tuleks teha kindlas järjekorras. Hääl saab nende abil taastuda, sest vabastame harjutustega lihaspingeid. Poolest tunnist võib jääda natuke väheseks, kuid ka selle aja jooksul läheb juba kindlasti paremaks. Kui õhtul on vaja esineda ja häält pole, siis tasub kogu programm läbi teha, võtab aega ligikaudu kaks tundi. Enamasti saavad artistid sellest abi,» sõnas ta.

Lauluõpetaja lisas, et kui hääl on ära haiguse tõttu, siis ka sellisel juhul on võimalik leevendust ja abi leida. «Kõri piirkonda saab hoida toelihastega veidi avatumalt, just tänu nendele samadele harjutustele. Teinekord haigusest tulenev turse ei luba neid harjutusi teha ja sellisel juhul oleks targem lihtsalt puhata, muidu on järgmisel päeval veel hullem olla,» andis ta nõu.