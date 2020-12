Mikk Saar jagaks lotovõidu töötute muusikute vahel

Laul «Salaja» lasi enda valmimist pikalt oodata. Mikk Saar meenutab algust nii: «Tegime seda lugu koos bändiga, kuid ei saanud ega saanud valmis, sest midagi oli justkui puudu ja nii ta jäigi riiulile seisma. Kuna me ise ei suutnud selle looga enam midagi teha, helistasin ühe uitmõtte ajel Marvi Vallastele ja küsisin, kas talle see pala meeldib ja ehk tuleb tal sellega seoses mõni hea mõte. Kahe päeva pärast helistas Marvi tagasi ja teatas, et tal on küll häid mõtteid ja lükkasime loo tegemise jällegi käima.» Küsimusele, miks just see lauljanna osutus kaasatuks, vastas Mikk: «Marvi on nii fantastiline laulja ja ma tunnen teda juba ammu.»

Tegu on esimese Colors of Today looga, kus Mikk Saar ei ole kõige suurem «süüdlane». Ansambli eelmine trummar Peep Kallas lõi loo mustandi kodus ja selle põhjal hakati bändilaagris koos musitseerima. «Raun Juurikas finišeeris selle produktsiooni,» loetleb Mikk Saar laulu «Salaja» tähtsamaid autoreid.

Kas kevadel näeb ilmavalgust Colors of Today EP või pikk plaat, ei ole veel teada. Üks on kindel - huvi koos muusikat luua on suur ning mõtteid ja laulude algeid on palju, aga kuna kõik bändiliikmed on täiskasvanud ja oma peredega inimesed, väga kindlaid plaane ei tehta.