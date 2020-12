Jaagup Kreem: ükski kriis ei kesta igavesti!

Selle segase aasta lõpus usub Jaagup Kreem, et 2021 tuleb kindlasti parem. «See ei ole muidugi eriline saavutus, sest 2020 oli lihtsalt nii halb,» annab laulja lõppevale aastale hävitava hinnangu. Siiski jagus mööduvasse aastasse ka rõõmustavat: Terminaator sai üle kuue aasta valmis albumi «Maailm vs. Lilian», mis on siiani plaadimüügi edetabelite tippudes ja mille vinüülvariant on peaaegu läbi müüdud. Teiseks tähtsaks ja positiivseks sündmuseks nimetas Jaagup hea sõbra Tiit Kikase abiellumist. Hea on seegi, et kuigi viirus ei küsi, kust hammustab, siis Terminaatori-nimelist kollet ei ole olnud.