Peaministri uusaastatervitus: soovin, et oleks palju hoidmist, märkamist ja armastust

«Ilusat uut aastat kõigile! Soovin, et see uus aasta oleks selline, kus on palju hoidmist, armastust, märkamist ja toetamist. Ma loodan, et kui me teeme intervjuu järgmisel aastavahetusel, siis saame tõdeda, aasta 2022 tuleb teisiti kui aasta 2021. Silmas pidades kurja ja hullu koroonaviirust,» rääkis Jüri Ratas.

Ratas meenutas, et vaatamata möödunud aasta suurtele katsumustele, oli aastas 2020 ka üksjagu head. «Kuulates usinasti ka raadio Elmar kanalit, siis olen tõdenud, et juhtus üksjagu kasulikku ja head! Näiteks, oleme õppinud uue tõe - kui tunneme end haigena, siis me tööle ei lähe. Kindlasti on see aidanud sellele kaasa, et haigestumine teistesse haigustesse on vähenenud. Väga armas oli ka see, et kevadise distantsõppe ajal jagati arvuteid vähekindlustatud peredele. Oli palju üksteise hoidmist, see oli 2020. aasta üks juhtmõtetest. Usun, et paljud taasavastasid kaunist Eestimaa loodust. Kui kevadel olid kaubanduskeskused ja lõbustusasutused kinni, siis matkaradadel viibis nii palju inimesi! Möödunud aasta kogemuste põhjal tõdesime, kui olulist rolli mängib teadus, seda ülemaailmses mõttes. Teadust on meil vaja iga päev ja igal hetkel. Siinkohal suur tänu Irja Lutsarille, kes on Teadusnõukoja eestvedaja. Ta on olnud tõsiseks sillaks Eesti ühiskonna ja valitsuse vahel, ta on teinud oma tööd suurepäraselt. Ütleme, et oleme digiriik, kuid möödunud aastal kolis elu veelgi rohkem veebikeskkonda,» sõnas Ratas.