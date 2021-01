Eesti Laulu poolfinalist Heleza otsib oma lavariietuse teostajat. Kõik moehuvilised, andke tuld!

Helena Põldmaa, artistinimega Heleza täpsustas, et värske video ja laul on talle sügavalt isikliku tähendusega. «Usun, et iga laulja ütleb nii endakirjutatud loo kohta, aga ma ei oleks ilma selle lauluta see, kes ma täna olen. Teatav vabanemine tekib igal hetkel, kui seda uuesti kuulen ja väga loodan, et see jõuab ka publikuni. Siis on üks missioon täidetud,» avas Heleza oma Eesti Laulu võistlusloo tausta.

Video autoriks on režissöör Markus Mikk. Videoklipis alasti poseeriv Heleza tunnistas, et võttepäev oli talle suureks katsumuseks. «Idee autoriks olen ma ise. Kui ma parasjagu laulu veel kirjutasin, siis nägin juba vaimusilmas video plaani ette. Rääkisin oma visioonist Markusele ja ta tootis video täpselt nii, nagu soovisin, see sai väga edukalt teostatud. Olin videos peaaegu ihualasti ja see oli mulle suureks eneseületuseks. Soovin, et selle loo intiimsus ja isiklikkus jõuaks võimalikult ausalt publikuni ja usun, et need «ohvrid» läksid asja ette,» avaldas lauljatar, kes poseeris oma videos sädelevas suhkrusiirupis.

«Siirupi sees ei olnud sugugi mugav! Istusin selle löga sees kaks tundi ja mul oli päris külm. Kuid see oli mu enda valik, tahtsin jagada endast intiimset versiooni, soov oli jagada kilde lapsepõlvest ning oma artisti visioonist,» lisas Heleza.

Muusik lisas, et juba praegu käib vilgas ettevalmistustegevus veebruaris toimuvaks Eesti Laulu poolfinaaliks. «Harjutan näiteks lavalist liikumist. Lisaks sellele olen käinud juba kaks kuud laulutundides. Minu jaoks saab see olema ikkagi suurem avalik esinemine, see on täiesti uus kogemus. Tunnistan, et ka vaimne trenn juba täitsa käib - unes näen, et esinemise ajal läheb kleit katki ja kingakonts murdub alt ära, ikka korralikud õudukad! Laiemas plaanis töötan koguaeg selle nimel, et poolfinaalis tuleks vahva etteaste,» rääkis ta.

Neiu esitab võistluslaulu osaliselt prantsusekeelsena. «Olen prantsuse keelt õppinud ülikoolis. Õpin Euroopa keeli ja kultuure, kuid prantsuse ja inglise keel on minu peaerialad. Mõtlesin, et mis ma selle prantsuse keelega Eestis peale hakkan, nii tekkiski idee laul kirjutada. Üllataval kombel eestlastele väga meeldib see keel, see võib tunduda küll veidi võõras, kuid tagasiside on olnud küll meeletult positiivne,» rõõmustas ta.

«Mul on väga suur toetajaskond, kes väga usuvad sellesse laulu. Olen saanud tagasisidet välismaa fännidelt - on kiidetud laulu kakskeelsust ning loomulikku kahe keele omavahelist sidumist. Lisaks sellele, mu oma sõbrannad juba otsivad kevadeks Rotterdami lennupileteid, nad on nii veendunud, et ma võidan. Ma hetkel pole ju veel isegi poolfinaalis käinud...olen ka mõelnud seda, et hoopis Uku peab minema sel aastal Rotterdami! Kui aga peaksin mingil moel ise võitma, siis loomulikult lähen teen selle esinemise korralikult ära,» muigas Heleza.