Pearu Paulus meenutas 2 Quick Start'i kõige esimest muusikavideot: paari tunniga oli töö valmis

Paljud eesti muusika sõbrad armastavad palavalt 1992. aastal loodud menubändi «2 Quick Start» ja nende kustumatuid hitte. Lood «Neiu mustas kleidis», «Nii kuum on tunne» või «Ühega miljoneist» on vaid üksikud näited aegumatust kullafondist. Nende lugude saatel on tantsinud ja laulnud ilmselt tuhanded armunud.

Bändi solist Pearu Paulus meenutas raadio Elmar päevaprogrammis, milline oli kõige esimene video, kus muusik ise kaasa lõi. «Ma loodan, et ma nüüd ei eksi, kuid minu andmete põhjal oli see video, mille tootsime laulule «Ainult sinuga». See oli aeg, mil alustasime koostööd firmaga Aidem Pot. Ettevõtmise eesotsas oli Auris Rätsep, kes tegi oma tööd äärmiselt aktiivselt. Tema eestvedamisel tootsime tol aja päris mitmeid videoklippe. «Ainult sinuga» salvestati ööklubi «Piraat» laval, see toimus vahetult enne meie kontsertesinemist. Tegemist oli videoga, kus laval on bänd ning tantsutüdrukud, mingit muud süžeed seal polnud. Minu mäletamist mööda oli paari tunniga asi valmis,» rääkis laulja.

Paulus lisas, et 2 Quick Start on avaldanud laval oldud aastate jooksul vaid viis kuni kuus muusikavideot. «Oleme videotes kasutanud oma LIVE esinemisi. Laulu video «Siis veel ei tundnud sind» peegeldab hästi üheksakümnendate kontsertõhtute hõngu. Klipp sai üles võetud Tallinna lauluväljakul, tegemist on ühe väga eheda kontsertvideoga,» rääkis ta.

Videoklipi «Siis veel ei tundnud sind» sisu ei ole lavastatud. 2 Quick Starti kontserdid olid juba üheksakümnendatel alati välja müüdud, tulihingelisd fännid tunglesid lava ees ning kogu olustik pani bändi liikmed tundma end tõeliste superstaaridena. «Sellest ajast on nüüd natuke juba mööda läinud. Juba isegi kahtlen nüüd, et kas kõik tõesti oligi nii. Tõsi ta on, see oli aeg, mil rahvast oli meie esinemiste ajal ikka väga palju,» lisas Paulus.

Muusik avaldas, et ansambel on oma esinemisi aegade jooksul päris tihti üles salvestanud. «Seda materjali ikka jagub. Isegi meie viimane esinemine, mis toimus Saku Suurhallis, sai korralikult üles võetud. See oli meie 25. lavajuubeli tähistamine, usun, et see materjal jõuab lähiajal ka mingisse streamingu kohta ja soovijad saavad ise üle vaadata,» sõnas ta.

«Videoid tehakse minu hinnangul eelkõige auditooriumi laiendamise mõttes ja nendel on väga selge eesmärk. Mingil hetkel tootsid superstaarid lausa mängufilmi tasemel klippe, neid vaatasidki juba nagu filme - võtame näiteks Michael Jacksoni materjalid. Nende teostus, detailid, kostüümid olid viidud nii ehedaks....samas, nende taga oli muidugi ka raha maitset tunda,» lisas Paulus.