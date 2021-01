Matsukevits lisas, et tänapäeval võib ilusa pildi üsna lihtsasti kätte saada, kuid inimesed ootavad eelkõige väga head sisu. Sul võib olla hea tehnika, kuid kaamera ise ei filmi. Ta tunneb, et sama on ka koolidiplomiga - ainuüksi kraad sulle tööd ja kogemust ei anna, nii otsustaski ta, et õpib erialased teadmised omal käel selgeks. «Mul oli keskkooli perioodil nii palju tööd, et kooli minek ei tundunud enam eriti loogiline. Juba 14-aastasena alustasin filmiprojektide teostamist, 18-aastaselt tootsin materjale juba pealinna ettevõtetele. Kui ma oleks kõrgkooli õppima läinud, oleks kõik mu tööalased projektid mõneks ajaks seisma jäänud, ilmselt oleks kaduma läinud ka märkimisväärne kliendibaas. Nii juhtuski, et filmimise teemadel jäi koolisamm vahelt ära ja õppisin vajalikud asjad ise. Tulemus võib olla küll veidi teine, kuid usun, et kõik on võimalik ka omal käel saavutada,» tunnistas ta.

Kuigi Matsukevitsi käekiri on ära tuntav paljude Eestis toodetud reklaamklippide juures, on tema portfoolios paljude mainekate välisklientide tellimusi - muulhulgas on ta tootnud klippe näiteks BMW'le, Range Rover'ile ning Volkswagen'ile. «Teekond suurte klientideni pole olnud lihtne ja lühike. Sain Eestis teha üsna palju erinevaid töid. Siin on hea õppida, kuid meie turg on väike ja katus tuleb ette väga kiiresti. Mingil hetkel ei saa enam areneda, ideed on liiga lihtsad ja eelarved väga väikesed. Oli vaja edasi areneda, läksin paari sõbraga Norrasse, võtsime rendiauto ja tegime endale nii-öelda fake reklaami - see nägi välja, nagu toodaksime autoreklaami. Tegime projekti jaoks kõvasti eeltööd ja võtteperiood kestis pea kaks nädalat...videole panime isegi logo lõppu. Juhtus aga see, et päris autotootja nägi seda reklaami, ta kiitis tulemust ja pakkus koheselt ka tööd. Järgmisena sõitsin Dubaisse ja tootsin sellele samale autotootjale videoklipi. Kui üks suurem ja korralikum töö on ära tehtud, siis uued tellimused tulevad juba palju lihtsamini,» muigas mees.

Andžei Matsukevits on filminud nii õhus, vees, kõrbes, džunglis, kui ka kõrgmägedes. Kogu põneva materjaliga saab tutvuda siin. «Nende tellimustega käib kaasas korralik müügitöö, konkurents on maailma turul väga suur. Eriti raske on siis, kui oled ise noor tüüp ja sul puudub suur portfoolio. Uute klientide otsimiseks läheb palju aega vaja, ilmselgelt läheb otsingute käigus hulk aega ka raisku,» tunnistas ta.