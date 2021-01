Valime koos 2020. aasta parimad Eesti autorite raamatud

Eesti Kirjastuste Liit, Lastekirjandus Keskus ja Apollo kaupluste kett on välja kuulutanud rahvahääletuse, et selgitada välja möödunud aastal ilmunud parimad raamatud . Hääletada saab kuni 31. jaanuarini ja võitjad selgitatakse välja veebruarikuu teises pooles. «Hääletusele tulevad Eesti autorite poolt kirjutatud raamatud. Korraldame seda ettevõtmist juba viieteistkümnendat korda,» märkis Pilt.

Pilt lisas, et hääletuses on välja toodud kuuskümmend nimetust. «Rahvahääletuse eelvalikus pole vaid need raamatud, mis asetsevad müügiedetabelite tippudes. Siia on valitud teoseid, mis on lugejaid kõnetanud ja mis on oma žanris omanäolised,» sõnas ta.