Veebruarikuus algavad kauaoodatud Eesti Laulu poolfinaalid. Koit Toome rääkis, kuidas edenevad tema lavashow ettevalmistused. «Lavaproovid veel ei käi, kuid väikesed ettevalmistused juba toimuvad. Näiteks, käib harjutamine koos taustalauljatega. Lisaks sellele teen WAF koolis hääleseade tunde,» avaldas Toome.

Hoolimata sellest, et muusikul on küllaldaselt esinemiskogemusi, sealhulgas ka Eurovisiooni suurel laval, leiab ta siiski, et päris mütsiga ta seekord lööma ei lähe. «Ma ei oskagi öelda, kas ma pabistan oma esinemise pärast - mitte kunagi ei tea enne, kui päriselt lavale astumise hetk käes on. Elus on olnud küllaldaselt pinevaid hetki, mil tuleb end kokku võtta ja tulest läbi tulla. Olukorra teeb keerulisemaks see, et sel korral on mu lugu hästi nõudlik. Laul on kõrge ja vokaalselt väga keeruline esitada. See on kindlasti kõige raskem laul, mida ma oma elus kunagi laulnud olen, tegemist on tõelise pähkliga,» muigas mees.

Toome lisas, miks ta sel korral nii keerulise loo valmis. «Kuidagi juhtus nii. Mulle väga meeldib see lugu, juba esimesel kuulamisel sain aru, et see on nii minu laul. Arutasime Maikeniga, et kõige lihtsam oleks see lugu allapoole transponeerida. Siis aga leidsime, et võtame väljakutse vastu ja esitan originaalse versiooni, just nii, nagu see Soomes algselt loodi. Nii hakkasimegi harjutama ja trenni tegema. See on asi, mis mind väga motiveerib, kindlasti paneb ka pingutama. Tahan loo kihvtilt ära esitada. Lisaks soovin, et sellest tuleks üks ilus number,» sõnas ta.

«Mul pole eesmärki, et pean kindlasti saama Eurovisioonile. Pigem otsisin head laulu, millega paari aastase pausi järel taas publiku ette tulla. Olen viimasel ajal väga palju demosid kuulanud, kuid iga laulu juures olen tahtnud midagi kohe ära muuta. Kui esimest korda praegust võistluslaulu kuulasin, sain aru, et ma ei muudaks mitte midagi - see tundus kohe nii õige,» tunnistas Toome.

Toome on seotud veel ühe tänavuse Eesti Laulul osaleva võistluslooga. Mees on kaasautor Kaire Vilgatsi ja Dagmar Oja laulu juures, mis kannab nime «Heaven's Not That Far Tonight». «Kaire ja Dagmar tulid minu juurde jutuga, et soovivad minult lugu, millega tänavusel Eesti Laulul osaleda. See tundus mulle väga põnev väljakutse, olin kohe nõus neid aitama ja kahe nädala oli lugu valmis. Olen aastaid aktiivsest muusikaelus kaugemal olnud, praegu tunnen, et olen taas uut indu ja jaksu täis. Avaldan kindlasti ka eestikeelset muusikat,» lisas ta.