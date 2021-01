«Enne veel kui laulja Laura Reed'iga kohtusin, mõtlesin, et kuidas ma oma instrumentaalmuusikat publikule põnevamaks võiksin teha. Olin parasjagu tuuril ja nägin väga veidrat unenägu, kus jääkaru kohtus pingiiniga. Selline kohtumine oleks päriselus väga erakordne, saab juhtuda ilmselt vaid loomaaias. Sellest kasvas välja idee, et teen ühe humoorika, kuid tumeda maiguga video. Edastasin mõtte Augustile ja Avele, kes said mu video animaatoriteks. Nad võtsid materjali ette ja video tulemus sai sada korda parem kui algidee,» avaldas Joamets.

Joametsa sõnul pöörab video tähelepanu liikidele, mis on väljasuremisohus. «Kujutasin ette viimast jääkaru suremas, kuid tahtsin, et enne oma surma saaks ta kogeda inimkonna erinevaid naudinguid ja pahesid. Et ta mõistaks, miks me oleme otsustanud olla nii ükskõiksed oma keskkonna suhtes,» avaldas ta.

«Gifts Of Destruction and Disorder» on järg sügisel ilmunud ning palju positiivset vastukaja saanud singlile «Surrender». Mõlemad lood pärinevad LORE sel aastal ilmuvalt debüütalbumilt. «Stuudios me hetkel tööd ei tee, terve plaat on praeguseks hetkeks juba salvestatud, ka vajalikud tehnilised protseduurid on ära tehtud. Me võiksime plaadi juba välja anda, kuid muusikaäri on hetkel sellises seisus nagu ta on, seega hetkel anname lugusid välja singlitena. Plaat ise ilmub loodetavasti selle aasta teises pooles,» täpsustas Joamets.