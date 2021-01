Tahad õhtuid sisustada puutööga? Siin on mõte, millest võiksid alustada!

Raul Sas meenutas, mil ta hakkas iseseisvalt käsitööga tegelema. «Olin ligikaudu 5-aastane, istusin vanavanemate juures pliidi ees ja tegin kirvega laaste. Minu vanaisa tegi kodus igasuguseid puidust suveniire. Ta ei teinud neid müügiks, valmistas lihtsalt huvi pärast. Ka minu isal oli sarnane hobi,» rääkis ta.

Raul Sas lisas, et tõsisemalt hakkas ta käsitööga tegelema siis, kui maale kolis ja endale pisikese töötoa sisse seadis. «Hakkasin just siis vaikselt proovima ja katsetama. Oma töötoas valmistasin esialgu just neid asju, mis mälu järgi vanaisa õpetustest meelde oli jäänud. Tõenäoliselt sain ma käsitööpisiku ikka oma vanaisa käest, mõned tema tehtud suveniirid on mul tänaseni alles. Need esemed on mulle suureks eeskujuks olnud,» tunnistas ta.

Sas sõnas, et oma töötoa sisseseadmiseks pole vaja kuigi palju ressurssi. «Mina alustasin väga tagasihoidlikult, polnud seal midagi erilist. Olin varunud mõned noad, peitlid, höövlid ja lihvimistarbed. Kõik olid käepärased ja lihtsad vahendid,» lisas ta.

«Esemete meisterdamisel peab olema nägemus, mida sa teha tahad. Kindlasti on vaja ka huvi selle ala vastu. Alguses meisterdasin ja proovisin ise, hiljem osalesin juba koolitustel ja kursustel. Uued teadmised andsid mulle nii palju hoogu juurde! Ja pealegi, kui elad maal, mida sa nendel pimedatel õhtutel ikka muud peale hakkad? Omaette nokitsemine on nii mõnus tegevus,» lisas mees.

Sas avaldas, et suurem valmistamisprotsess läks käiku siis, kui oli vaja minna lähedase inimese sünnipäevale või juubelile. «Mulle ei meeldinud asju poest osta. Mitte rahapuuduse pärast, lihtsalt soovisin kingituseks midagi põnevat valmistada. Mõtlesin inimese ja tema huvide peale, vastavalt sellele meisterdasin talle spetsiaalse kingituse,» rääkis ta.

«Mul läks ligikaudu kümme aastat, enne kui julgesin oma tooteid müügiks pakkuda. Tegin pikki aastaid vaid kingitusi, teisisõnu, proovisin erinevaid asju ja tehnikaid,» sõnas Sas. «Olen oma käsitööteadmisi hea meelega ka teistega jaganud. Olen korraldanud mitmeid töötubasid, koos seltskonnaga oleme valmistanud näiteks kasetohust kõristeid ja muid lihtsamaid meeneid,» kirjeldas ta.

Raul Sas tegeleb täna peaasjalikult oma ettevõtte juhtimisega, kuid mehel jääb endiselt aega ka käsitööga tegelemiseks. «Eks käsitööga tegelemine on läinud siin tõusude ja mõõnadega. Tuleb tunnistada, et koroonaajal on jälle rohkem tehtud,» rääkis ta.