Näidend «Professor sai värske õhu mürgituse» on inspireeritud Eesti menufilmist, Sulev Nõmmiku legendaarsest telelinateosest «Mehed ei nuta». Lavastus jõuab publiku ette 31. jaanuaril, näitleja Ott Sepp avaldas, kuidas sujub prooviperiood. «Praegu on meil intensiivne ja raske lõpufaas. Teisisõnu, on päris lõbus. Hetkel on lisandunud proovidesse erinevad tehnilised nüansid, näiteks lavaseade ja valgustuse küsimused. Kui me saame tehnika teemad kenasti paika ja kõik hakkab libedasti jooksma, siis läheb kindlasti veelgi lõbusamaks,» sõnas Sepp.

«Lugu on tore ja «Mehed ei nuta» filmi on näinud küll vist kõik eestlased. Katsume sarnast rõõmu ka laval edasi kanda,» lisas Sepp. Näitleja märkis, et lavastuses on mitmeid tuntud tsitaate, mida fännid filmist mäletavad. «Väga palju ägedaid hetki ja tsitaate katsume nüüd ka lavale panna,» sõnas ta.

Lavaloos on filmis toimunu tegelikkus ning sealt tuttavad tegelased, ka professor, päriselt olemas. Kusagil selles loos on olemas ka noor lavastaja Sulev Nõmmik, kuid ükski näidendi tegelane temaga isiklikult tuttav ei ole. Mängivad Ott Sepp, Juss Haasma/Ivo Reinok, Marika Korolev, Inga Lunge, Kalle Sepp ja Indrek Taalmaa. Kunstnik Krete Tarkmees, muusikaline kujundaja Toomas Lunge, lavastaja Gerda Kordemets.

«Lavastuses olev lugu algab hetkest, kui professor saab värske õhu mürgituse. Kes tahavad tulla vaatama justkui filmi ja loodavad, et sisu on üks ühele lavale üle kantud...siis seda seal päris ei ole. On väga palju sarnaseid stseene ja äratuntavaid hetki, samuti tegelasi. Kuid see ei ole film ning ei ole ka Sulev Nõmmiku lugu,» täpsustas Sepp.

«Lavastuse tegevus toimub filmi universumis. «Unetud mehed» tuuakse üksikule saarele, et värske õhk nad terveks teeks. Sel hetkel, kui filmis saab professor värske õhu mürgituse, siis meie näidendis toimub pööre - professor hakkab just sel hetkel arvama, et ta on Sulev Nõmmik. Kõigi teiste jaoks jätkub elu nii, nagu oli seal saarel - nad on väga hämmastunud, mis nüüd toimub, sest üks mees on hakanud korraga lavastama, assistente püüdma ja rääkima mingite operaatoritega. Nõmmiku silmis on aga pidevalt näitlejad kadunud ja keegi ei kuula sõna. Tal on tohutu pinge peal, sest see on ikkagi tema esimene film,» muigas Sepp.

Sulev Nõmmikul oli sel nädalal sünniaastapäev. Näitleja Ott Sepp rääkis, et tal ei õnnestunud omal ajal Nõmmikuga isiklikult kohtuda. «Kahjuks seda ei juhtunud, õigemini ma ei mäleta, et oleks juhtunud. Mäletan teda ainult televiisorist. Oleks olnud muidugi ilgelt äge, kui oleks õnnestunud kas või hetkeks teda näha,» lisas Sepp.

«Kõige selgemini mäletan Nõmmiku rolli filmist «Siin me oleme», seal oli palju füüsilist huumorit. Lisaks kuulasin palju tema Kärna Ärni lugusid, ma ei saanud sellest materjalist toona küll kuigi palju aru, kuid miski tundus seal nii naljakas. Nüüd, mil olen suurem ja targem, naudin kõige enam tema rolli filmis «Mehed ei nuta», see on ilmselt ka kõige parem film, mis ta on teinud. Tema teatrilavastusi ma pole kahjuks näinud,» sõnas Sepp.