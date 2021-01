Eesti muusikamaastikul jagatakse erinevaid auhindu ja seda kõikvõimalikes kategooriates. Nagu igal eluerialal, on ka muusikutele väga oluline, et nende tööd märgatakse ning esile tõstetakse.

Muusik Marten Kuningas meenutas raadio Elmar päevaprogrammis, milline oli tema esimene kokkupuude pesuehtsa muusikaauhinnaga. «Mul tuleb see kõige esimene väga hästi meelde, see oli täpselt kolm aastat tagasi. Need olid tegelikult esimesed ja siiamaani ainsad muusikaauhinnad. Saime need koos Miljarditega, plaadi «Kunagi Läänes» eest. Võitsime toona kategooriates Parim Debüütplaat, Aasta Album ja Aasta Rockalbum. Kolm auhinda oli mõnevõrra üllatav! Mõnda neist aimasime veidi ette, kuid nii külluslikku auhinnasadu ei oodanud, see oli tore õhtu,» rääkis Kuningas.

Kuningas kirjeldas, kuidas ja mil määral talle auhindade jagamise tseremoonia ning uhked karikad korda lähevad. «Ma saan erinevatest vaatepunktidest aru. Üheltpoolt, välise sära peale ei tasu väga palju keskenduda, oma asja tasub teha eelkõige sisemise kirega. Teisest küljest, auhinna saamine on märgilise tähendusega, samuti ka üsna vajalik tunnustus. Auhinnad on olulised eeskätt noorematele muusikutele, eriti neile, kel vähe kogemust ning alles alustavad oma teekonda,» märkis ta.

Kuningas avaldas oma esimese sooloplaadi aastal 2012 ja see kandis nime «Janu». Ka tol aastal oli plaat muusikaauhindadel nomineeritud. «Aastal 2012 ei saanud ühtegi auhinda. Sain toona eelnevalt ka vihje ja niisama sinna kontsertsaali kohale passima ei läinudki. Iseenesest oli tegemist üsna tugeva plaadiga ja võib-olla oleks see tunnustust väärinud, kuid pettumust ma südames ei kanna. Kõik läheb nii nagu on vaja. Auhindade saamise olulisust ei tasu liiga kõrgele seada...neid ei saa panna tähtsamale kohale, kui loominguline kirg ja kunst, mida oma teostega taotletakse,» lisas muusik.

«Kui hakata püüdma tunnustust kusagilt väljastpoolt, siis su tegelik töö hakkab kannatama. Tuleb eelkõige järgida oma sisemist kirge. Heale tööle järgnev tunnustus on lihtsalt meeldiv lisaboonus,» sõnas Kuningas.

Muusik rääkis, millist kasu võiks olla muusikul rahvusvahelisest tunnustusest. «Ma arvan, et sellest on artistidel teatav reaalne kasu. Meedias märgitakse ära, et mingid auhinnad on võidetud - see samm annab potentsiaalsetele kuulajatele või klientidele märguande või teeviida. Kindlasti on selliseid tellijaid, kes otsustavad just selliste mainingute alusel, teisisõnu, see kujundab nende arvamust. Rahvusvahelistel auhindadel on üsna oluline kaal ja ka lumepalli efekt,» lisas ta.

«Samas tuleb tunnistada ka seda, et aunindade saamine on nii suhteline ja subjektiivne asi. Ka meil siin kodumaal, kindlasti on mitmeid artiste, kes teevad oma tööd väga hästi, kuid pole mingil põhjusel saanud ühtegi tunnustust,» muigas Kuningas.