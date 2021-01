DeLULU koosseisu kuuluvad muusikud Taavi Paomets, Mairo Marjamaa ning Inga Tislar. Ansambel andis nädal tagasi välja enda teise ametliku singli «Safer Than Home», mis ilmus plaadifirma TIKS rekords alt.

Muusikud märkisid, mida nende bändi nimi deLULU tõlkes tähendab. «Ühel päeval nuputasime, et mis võiks olla meie kollektiivi nimi, kusjuures selle leidmine polnud sugugi lihtne ülesanne. Meile kõigile oli eelnevalt silma jäänud sõna «lulu». Taavi tahtis oma tütre nimeks panna Lulu, kuid naine ei lubanud. Minul on arvutimängudes olnud tegelase nimi alati Lulu. Meil kõigil on selle nimega teatav side ja samas meile ka lihtsalt meeldib see sõna,» märkis Inga Tislar bändi nime valiku tagamaadest.

«Lulu tähendab ka erakordselt näidet, inimesest või asjast. See on huvitav tähelepanek, mille leidsime urban dictonarist,» lisas Mairo Marjamaa.

«Bändis on meil tekkinud erakordne sümbioos. Rollijaotus on kallutatud küll vastavalt meie erialadele. Inga laulab, mina mängin klahvpilli ja saksofoni, Taavi tegeleb rohkem produktsiooniga. Aga üldiselt teeme kõike koos, nii palju kui vähegi võimalik, ehk siis kirjutame koos muusikat ja lüürikat,» märkis Marjamaa.

«Kolmik on hea number või arv inimesi. Ei jõua väga palju vaielda ja keegi jääb alati kaotajaks. Tulemused saavad väikeses seltskonnas kiiremini realiseeruda. Aitame üksteist palju, samas see juhtub kõik nii loomulikult. Meie bändi sümbioos on midagi sellist, mida paljude kollektiivide juures ei ole. Olen teinud palju muusikat, seda lausa igast asendist, seejuures koostööd teinud väga paljude loomeinimestega....kuid õige bändi teeb tugevaks ehtne sünergia, ühine hingamine ja mõtlemine. See on nii hea, kui bändi liikmed tunnevad üksteist läbi ja lõhki, omades seejuures ka sarnaseid eesmärke,» lisas Paomets deLULU erilisest tähendusest.

Tislar sõnas, miks talle teiste projektide kõrvalt deLULU kollektiivi tegemised olulised on. «Maailma tahtel on sündinud midagi sellist, mis meile kolmele tõeliselt korda ja hinge läheb. DeLULU projektis olen ma rohkem mina ise, kui ma kunagi varem olen olnud, nii artisti kui ka muusika kirjutajana. Juba ainuüksi see on mulle väga suur asi. See on suur ja ilus tunne,» tunnistas ta.

Bändi uus singel nägi ilmavalgust vaid mõned nädalapäevad tagasi. Millist sõnumit lugu endaga kaasas kannab? «Laul on suuresti inspireeritud ideest «a house is not a home» mõttest, et kodu ei ole hoone vaid pigem tunne, mida keegi võib pakkuda. Keegi, kes tekitab turvatunde, vaatamata turbulentsile ümbritsevast maailmas, kus valdab ebakindlus. See lugu on pisut r’n’blikum ja soulilikum kui meie eelmine lugu «Animals», mis oli rohkem sarnane peavoolu popmuusikale,» lisas Tislar.

Tislari sõnul on oluline lisaks melanhoolsusele leida selles loos ka meditatiivne pool, mida saaks kasutada näiteks ise millegi uue loomisel. Marjamaa aga võrdleb lugu pika jalutuskäiguga, mis võimaldab meil teha ühe kiire rännaku vaatamaks iseenda sisse.