Ka meie armsate põhjanaabrite juures Soomes hakatakse peagi välja selgitama laulu, mis esindab Soomet tänavusel Eurovisioonil Rotterdamis. Peagi selgitatakse välja artist või kollektiiv, kes vastusrikka ülesande endale saab. Eriti põnevaks teeb võistluse see, et finalistide hulgas on meie laulja Laura Põldvere.

«Hinges on tänulikkus ja tõeliselt hea tunne! On astutud äge samm ja on au olla kuue teise solistiga 20. veebruaril Tampere võistluslaval. Olen teiste lugusid juba põgusalt kuulnud, kuid omavahel me palju kokku ei puutu. Ka võistlusel oleme täitsa eraldi...isegi greenroomis saavad toolid olema üksteisest kaugel, saame omavahel vaid eemalt lehvitada,» avaldas Põldvere.

Miks muusik otsustas sel aastal hoopis Soome lipu alt Eurovisioonile pürgida. «Olen juba aastaid soomlastega erinevaid muusikalisi projekte teinud ja nüüd hetkel elan Soomes. Siinne ühiskond on saanud juba omaseks ja nii tuli ka mõte, et miks mitte olla osake Eurovisiooni eelvoorudest seekord just siit riigist. Kogu protsess on olnud üks tõeliselt lahe juhus,» muigas laulja.

Põldvere tunnistas, et sai finaali pääsemisest teada juba mullu septembrikuus ja seetõttu tuli saladust üsna pika perioodi jooksul. «Saladust hoida oli väga keeruline, isegi väga! Ühel hetkel rääkisin sellest väga väiksele ringkonnale, nendele inimestele, kes minuga Soomes koostööd teevad - nemad lihtsalt pidid teadma. Ka oma vanavanematele poetasin veidi infot, sest muidu nad oleksid üle muretsenud,» lisas ta.

Laura võistlusloo nimi on «Play» ja seda avalikustatud veel pole. «Lugu tuleb välja 19. jaanuaril. Soomlastel on selline komme, et iga finalisti lugu avaldatakse erineval päeval. See annab igale artistile võrdväärse tähelepanu meedias ja võistluse fännide hulgas. Lugu on kirjutatud koostöös Karl-Ander Reismanniga ja see ajaliselt sobitub nii hästi aastasse 2021. Eelmine aasta oli paljudele keeruline aeg suhetes, nii eraelus kui töös. Mu laul on väga innustav...see annab mõtte, et parem tee on meid ees ootamas,» sõnas ta.

«Sel aastal on soomlaste võistluse tase väga kõrge. Finaalis on esindatud erinevad stiilid, artistid ja vanusegrupid. Mul on samasugused võimalused nagu kõikidel teistel. Minu lugu on hea ja tempokas, kindlasti meeldejääva refrääniga. Muusikalist teost on sõnadega nii raske kirjeldada....aga saab näiteks öelda, et selles on kombineeritud pop, kantri ja disko,» lisas Laura Põldvere raadio Elmar hommikuprogrammis.