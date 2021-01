Peagi on möödumas kümme aastat auhinnatud albumist «Oleg Kosjugini Lugu». Genka märkis, et kuigi värske album kannab nime «Oleg», pole tegemist siiski järjega aastal 2011 ilmunud teosele. «Kuna see on selline kompott, mille moodustavad minu, DEW8 ja Oleg Kosjugini erinevad stiilid, siis mõtlesime, et paneks nimeks «Oleg»,» täpsustas ta.

«Oleg on mingil määral minu alter ego. Kümme aastat tagasi tekkis mul hunnik tekste, mis olid kriminaalse alatooniga. Kuid tundsin, et olen ju ontlik pereisa ja maksumaksja, mul oleks päris imelik neid esitleda - see ei ole päris mina. Nii ma ajasingi kõik selle sama Olegi kaela. Ka äsja ilmunud materjali peal on sarnast teemat esitletud, siis mõtlesime DEW8'ga ehk kodanik Siimuga, et paneme selle plaadi nimeks just «Oleg»,» muigas Genka.

Genka sõnul sümboliseerib plaadinimi «Oleg» seda, et teose raames aetakse ühist, tõsist juttu, samas tehakse seda natuke naljakate riimidega. «Me elame praegu täiesti vapustaval ajastul! Ümberringi toimub nii palju tsirkust. Lugudes on küll ka paar päevapoliitilist teemat, kuid sellest me nii palju ei räägigi. Kõige rohkem keskendun inimesele ja tema nõrkustele,» lisas ta.

«Ma arvan, et see album on hetkel Eesti hiphopile väga oluline, kuna oma tempo ja sõnumiga tasakaalustab ta seda veidi kreenis skenet,» lisas muusik.

Genka rääkis põgusalt ka sellest, kuidas sünnivad tema riimid. «Kunagi oli nii, et ma kirjutasin väga aeglaselt. Nüüd on elu tempo läinud nii metsikult kiireks, et viimase nelja aasta jooksul olen õppinud teisiti sellele asjale lähenema. Kui mul tekib vaba moment, siis istun maha ja kirjutan hästi kiiresti valmis. Mul oli siin üks album, mille raames kirjutasin kolmeteistkümne päevaga neljateistkümnele laulule sõnad. Viimaste laulude juures oli poole aastane laps koos minuga, pidin teda oma loometöö käigus ka vahepeal kussutama. Ma oskan end sõnade kirjutamisel ajal fokusseerida. Võib toimuda samal ajal isegi kolmas maailmasõda ...kui vaja kirjutada, teen töö valmis,» avaldas ta.

«Olen ju ka varem plaate välja andnud. Kolm või neli esimest päeva alati kiidetakse su uut materjali...siis tuleb aga mingi inimene, kes vaatab, et tuleb seda maailma suure kiitmise juures ka veidi tasakaalustada. Ma ei tea, kas talle isegi siis tegelikult meeldib või ei meeldi, kuid ta lihtsalt peab kirjutama, et pole ikka suurem asi. «Oleg» raames pole sellist päeva veel kätte jõudnud, kuid ma arvan, et see peagi tuleb,» naeris Genka.

Muusik tõi välja, milline lugu on värske plaadi pealt tema enda jaoks kõige lemmikum. «Seda on tegelikult päris raske välja tuua. Kuid mulle päris meeldib lugu, mille nimi on «Tahan olla nagu Genka». Seal on palju rusikaga vastu rinda löömist, samuti oma ego upitamist. Räpparid on ju teatavasti suure egoga ja nad lihtsalt peavad sellist asja tegema, mina veel eriti. Selles loos on palju vahvaid riime, mis räägivad sellest, kui äge poiss ma olen. Ja kes see ikka upitab sind, kui mitte sa ise. Selles loos on palju arrogantset egotsemist. Kusjuures, populaarsus selle loo suhtes on päris üllatav. Poleks uskunud, et nii paljudele lugu meeltmööda on,» lisas ta.

«Oleg» on saadaval neljas erinevas formaadis, seda vastavalt vinüülil, CD'l, kassettil ja digitaalsel kujul. Plaat on eriline, sest iga füüsilise reliisi peal on 2 lisalugu ehk koos digiga on saadaval kaheksa lisaträkki​. «Ma ise mängin kassette ühe oma vana pleieri pealt. Leidsin selle kusagilt üles ja õnneks töötab veel. See on jälle selline elamus, viskab veidi nostalgiat sisse, igati kihvt. Mõtlesin üks päev siin, et peaks selle endale vöö peale panema ja õue jalutama minema, oleks päris huvitav inimeste reaktsioone vaadata. See on selline äge asi, peale muusika kuulamise annab kassetti kätte võtmine ja mängijasse asetamine nii mõnusa tunde....see on nii kihvt, soovitan,» lisas Genka.

Lisaks Genkale ja Dew8-le löövad albumil kaasa ka Robin Juhkental, KiROT, Grinks ja Põhja-Korea.