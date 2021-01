Kui jääkristallid on läbipaistvad, siis kuidas saab lumi nii kaunis valge olla?

Tanel Liira rääkis alustuseks jääkristallide ja lumehelveste erinevusest. Mis siis õigupoolest juhtub, kui kaunil krõbedal talveilmal meie ümber jää ja lumi hakkavad tekkima? «Esmalt moodustuvad jääkristallid ja need kleepuvad omavahel kokku. Kui kleepumine on toimunud väga korrapäraselt, siis tekib jää. Kui kristallid kleepuvad aga korrapäratult, vabalt ja suvaliselt - siis tekib lumehelves,» märkis ta.

«Kui valgus langeb jääkristallile, siis ta läheb sellest kristallist läbi. Kuid lumehelbe puhul peegeldub see valgus ühelt jääkristallilt teisele. Lume sees on jääkristallid suhteliselt kaootiliselt kokku kleepunud ja valgus peegeldub nii kaua, kuni jõuab samasse keskkonda tagasi, ehk siis veesilma. Valgus tuleb igast suunast ja kogu lumele langev valgus peegeldub meile tagasi - seetõttu lumi paistabki meile valgena. Näiteks, kui see valguks kõik neelduks, siis see tunduks meile musta värvi,» kirjeldas Liira.

Põhjamaa ööd näivad meile lumevaiba all palju valgemad. Lumi peegeldab kõike seda, mis on meie ümber - erinevat tehisvalgust, kuid ka kuud ja tähti. «Just, ka öösel on lumi valge. Kogu valgus, mida me muidu pole harjunud öösel nägema, peegeldub tänu lumele meile kõik tagasi - seetõttu tundub lumega kaetud maa öösel palju valgem,» lisas Liira.

Kas siis lumi polegi ise valge ja see on kõigest kaunis illusioon? «Kui sada protsenti valgust peegeldatakse meile tagasi, siis see keha lihtsalt paistab meile valgena. Seepärast me eristamegi mustasid ja valgeid kehi. Mustas kehas kogu valgus neeldub ja valges kehas peegeldub meile see kõik kenasti tagasi,» täpsustas Liira.