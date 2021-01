Vilgatsile ja Ojale on esmakordne kogemus juhtida nii suuremahulist teleshow'd. Muusikud avasid telgitaguseid, mil moel nad end õhtujuhi rollideks ette valmistavad. «Kõige tähtsam on see, et me ei hakka end võrdlema teiste saatejuhtidega. Me teame, et on olemas häid õhtujuhte, alates Taukarist ja nii edasi. Kuid me ei saa mõelda nii, et äkki me ei saa hakkama - me isegi ei lase sellist feelingut endast läbi! Oleme laval just sellised, nagu me ka päriselt oleme! Säilitame positiivse suhtumise ja hirmufaktorit siin juures pole,» avaldas Kaire Vilgats.