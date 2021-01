Pootsmann avaldas, kus ta sooviks elada, kui Tallinn teda tööga ei seoks. «Tartu võiks vabalt olla üks alternatiividest! Kuid mul on pikalt olnud veel üks unistus....sain gümnaasiumi ajal kogemuse elada välismaal, täpsemalt siis Taanis. Olen mõelnud, et tahaksin veel minna välismaale õppima ja elama. See ei pea olema ilmtingimata Taani. Kuid aega on ja uus variant veel silmapiiril ei sillerda. Olgu öeldud, et mulle väga meeldib Eestis elada, kuid väikene kõrvalekalle näiteks mõnda Lääne-Euroopa riiki oleks tore,» sõnas Pootsmann.

«Mulle väga meeldivad ka kõikvõimalikud reisisaated. Tahaksin neid ka ise kunagi teha. Olen sellest unistusest küll mitmeid kordi kõva häälega rääkinud, kuid mitte keegi pole mind veel kuulda võtnud,» muigas laulja veel reisimise teemadel.

Pootsmann tõi välja, mida Taanis oldud aeg talle isiklikus plaanis pakkus. «See oli juba kümme aastat tagasi, olin seal keskkooli ajal. Õppisin Taanis olles gümnaasiumi teises astmes, meie mõistes siis üheteistkümnendas klassis. Koolisüsteem oli tol ajal üpriski erinev meie omast. Näiteks, õpilased sõid tunni ajal ja õpetajaid kutsuti eesnime pidi. Austus õpetajate vastu oli samas väga suur. Eestis oldud kooli aeg oli küllaltki konservatiivne. Eriti veel võrreldes sellega, mida Taanis kogesin,» meenutas ta.

«Taani gümnaasiumis saab peale esimest gümnaasiumi astet endale õppesuuna valida. Mind pandi kohe alguses muusikakallakuga klassi, näiteks matemaatika ja keemia mu ainekavast täiesti puudusid. Olin seal muusikaklassis küll vist kõige lollim, kõik juba oskasid mingeid pille mängida, minul selline oskus puudus. Samas, tundsin seal end väga hästi! Teistmoodi oli ka see, et meie mõistes traditsioonilisi kontrolltöid seal polnud, küll aga pidime ise väga palju individuaalset tööd tegema. Samas pidime ise ka motivatsiooni leidma, et oma suured tööd ja projektid kenasti lõpuni viia. Suuremad arvestused leidsid aset õppeaasta lõpus,» naeris Pootsmann.

Laulja meenutas ka seda, millised nägid välja Taani koolipeod. «See oli päris naljakas. Olime puhvetis ja saime järjekorras õpetajatega klaase kokku lüüa. Tõepoolest, õpetajatega läbisaamine oli seal väga hea ja vahetu,» lisas ta.

Jaanuarile kohaselt, rääkisime ka uusaastalubadustest. Mida Pootsmann nendest arvab? «Ma ei anna üldse uusaastalubadusi! Miks? Need pole lihtsalt realistlikud. Pettumus on topelt suurem, kui need ei õnnestu. Ausalt öeldes, lubadusi ei pea andma ainult uue aasta alguses....väikeseid lubadusi võib anda absoluutselt iga päev. Mu ootused on uuele aastale selliseid nagu igal aastal. Plaane tuleb teha, kuid ma pole konkreetsete asjade soovija. Lähen üks päev korraga,» sõnas ta rõõmsalt.

Tänavusel Eesti Laulul osaleb Pootsmann looga «Magus melanhoolia». Kas muusik on kursis, mida Eurovisiooni fänniportaalid tema loo kohta arvavad? «Siin on neid intervjuusid Eesti Laulu raames juba lausa üle päeva ja paljud küsimused tulevad just sel samal teemal. Ma pole ise selle info otsimisega teadlikult tegelenud, kuid pereliikmed ja sõbrad saadavad aegajalt vihjelingikesi. Otse loomulikult on mul väga hea meel, kui näen laulu kohta positiivseid kommentaare. On küll fänne, kes kurdavad, et mu lugu on liiga lühike. Nüüd ma vastan siis, miks see nii on - me saime selle ajaga lihtsalt kõik olulise ära öeldud. Väga paljud poplood on vaid kahe minuti ringis ja see pole tänapäeval enam midagi erilist,» muigas laulja.

Muusik lisas, millist sõnumit kannab tema tänavune võistluslugu. «Tegemist on juba küllaltki vana looga, kirjutatud eelmise aasta kevadel. See räägib enesekindlusest ja eneseteadlikkusest. Meil on võimalusi lahkuda pidudelt või üritustelt koos mõne kaaslasega....kuid äkki enda seltsis on kõige lahedam olla? See laul räägib enesearmastusest ja sellega kaasnevast teadlikkusest,» avaldas ta.

Tutvumissaates «Õhus on armastust» oli paslik rääkida Jüri enda iseloomujoontest, samuti ka suhetest. «Kui peaksin end nüüd tutvusmissaate raames kirjeldama siis ütleksin järgmist: olen pikemat kasvu, sümpaatne ja helistada võib ainult õhtuti,» naeris ta. «Mulle meeldib teie tutvumissaade väga! Kui saaksin, siis juhiksin ka ise hea meelega sellist saadet,» lisas laulja.